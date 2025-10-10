La trayectoria de Natalia Sánchez: actriz y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' renueva su rotación de invitados cada tres días. Los concursantes principales, Manu Pascual y Rosa Rodríguez, reciben la ayuda de cuatro famosos durante las pruebas del programa.

En este contexto, Roberto Leal contará con la presencia de Alex O'Dogherty, Alicia Borrachero, Javi Martín y Natalia Sánchez. Las celebridades estarán en el plató de Antena 3 desde el día 9 y hasta el 13 de octubre de 2025.

Natalia Sánchez (Madrid, 1990) comenzó su trayectoria como actriz debutando en la película 'Clara y Elena', con un papel secundario. También apareció en 'Compañeros' (Antena 3) y 'Periodistas' (Telecinco).

No obstante, saltó a la fama tras interpretar a 'Teté', la hija adolescente de 'Los Serrano'. La serie de Telecinco, emitida desde 2003 y hasta 2008, fue un éxito de audiencia y marcó a toda una generación.

En la ficción, conoció a Víctor Elías, con quien mantuvo una relación sentimental durante siete años. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado mantener una amistad muy cercana y especial.

Posteriormente, la actriz trabajó en 'Acusados' (Telecinco), como la hija de la protagonista, interpretada por Blanca Portillo. En la misma cadena, colaboró en la miniserie 'La ira', junto a Marián Álvarez y Patricia Vico, entre otros.

Después, Natalia Sánchez se incorporó a la última temporada de 'Amar en tiempos revueltos' como protagonista. Al terminar la serie, siguió en la cadena pública para sumarse al reparto de la miniserie 'La memoria del agua'.

Más tarde, siguió su carrera con la serie médica 'Hospital Valle Norte' y 'Los herederos de la tierra'. Por otro lado, el próximo gran papel de la madrileña no llegaría hasta 2023.

Natalia fue escogida como parte del trío protagonista de 'Sueños de libertad', la gran apuesta de Antena 3 para las tardes. La serie diaria continua en emisión, y la actriz ha recibido una nominación a los Premios Iris por su papel.