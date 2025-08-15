La trayectoria de Melani García: cantante, actriz y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

En España, 'Pasapalabra' se ha convertido en uno de los programas más icónicos de la televisión. El concurso presentado por Roberto Leal se emite de lunes a viernes en horario de tarde, combinando la cultura general con entretenimiento.

Además de los concursantes principales Rosa Rodríguez y Manu Pascual, cuatro famosos acudirán al plató para intentar ayudarles y sumar segundos al cronómetro final del Rosco.

En esta ocasión, el formato de Antena 3 cuenta con la presencia de rostros muy conocidos en la industria televisiva. Hablamos de Abril Zamora, Eduardo Rosa, Miquel Fernández y Melani García Gaspart.

Melani García Gaspart (La Eliana, Valencia, 2007) es una popular cantante y actriz. La artista es de ascendencia hispano-argentina, y comenzó a cantar a los ocho años de edad en un coro local llamado 'Unió musical de l'Eliana'.

Durante esta experiencia, descubrió la ópera gracias a una de sus profesoras. En su formación, además de cantar, aprendió a tocar el violín y el piano. Por otro lado, habla inglés correctamente y ha practicado gimnasia.

La cantante saltó a la fama en 2018, cuando se presentó a 'La Voz Kids', llegando a la final. Este mismo año también se presentó al programa 'Prodigios', de televisión española.

Un año más tarde, fue escogida como representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión Junio 2019. La joven se presentó al certamen con la canción 'Marte' y consiguió un tercer puesto con 212 puntos, la mayor puntuación de la historia de nuestro país.

Melani García también ha sido la ganadora de la duodécima temporada de 'Tu cara me suena'. Fuera de los escenarios, se ha estrenado como actriz en la película de terror juvenil y aventuras 'Los Muértimer'.