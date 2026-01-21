Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis Enrique DroSlavia Praga - BarcelonaLucas HernándezReal Madrid - MónacoOpen Australia hoyMarruecosBarcelona - Athletic SupercopaSlavia Praga - Barcelona horarioSlavia Praga - Barcelona alineacionesTer StegenClasificación ChampionsCuentas Barcelona ChampionsCruces ChampionsFinal Supercopa de EspañaEstrada FernándezEtapa 1 Tour Down UnderCuándo juega AlcarazHorario BadosaAlcarazCruces Copa del ReyUFC 324BrahimMercado de Fichajes hoyAparcarLey de SucesionesHacienda
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

La trayectoria de Luisa Gavasa: actriz, cantante y nueva invitada de Pasapalabra

El programa de Roberto Leal cuenta con la presencia de Mariola Fuentes, Torito, Jordi Évole y Luisa Gavasa

Luisa Gavasa en Pasapalabra

Luisa Gavasa en Pasapalabra / ANTENA 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Esta semana, Pasapalabra recibe a cuatro famosos que ayudarán a los concursantes principales del programa. Como es habitual, los invitados tratarán de conseguir la mayor cantidad de segundos posibles para la prueba final del Rosco.

En esta ocasión, el formato presentado por Roberto Leal cuenta con la presencia de Mariola Fuentes, Torito, Jordi Évole y Luisa Gavasa. Por este motivo, vamos a conocer la trayectoria de la famosa actriz.

Luisa Gavasa (Zaragoza, 1951) se formó en Filología inglesa y Periodismo en la Universidad de Zaragoza. No obstante, su pasión siempre fue la actuación. Para ello, estudió en la Escuela Adrià Gual de Barcelona y el Actor's Studio de Nueva York.

Durante su carrera, la intérprete ha colaborado con el Teatro Estable de Zaragoza, Nuevo Teatro de Aragón y la Compañía Adrià Gual. Sin embargo, su trayectoria en la gran pantalla comenzó en 1977 con la película 'Doña Perfecta', de César Fernández Ardavín.

Además, ha trabajado con cineastas como Pedro Almodóvar, Miguel Picazo, Felipe Vega, Agustí Villaronga, Salvador García Ruiz, Juan Vicente Córdoba, Javier Balaguer y Paula Ortiz.

La aragonesa ganó cierta popularidad en televisión con la serie 'Amar en tiempos revueltos' de TVE. Gavasa ha recibido homenajes por su carrera en la Semana del Cine y la Imagen de Fuentes de Ebro, y también ha sido nombrada hija predilecta por el Ayuntamiento de Zaragoza.

En 2016, Luisa Gavasa ganó el Goya a mejor actriz de reparto por su papel en 'La novia'. Por otra parte, ha participado en episodios de 'Los protegidos', 'La que se avecina', 'Velvet', 'El Ministerio de Tiempo' o 'Cuéntame como pasó'.

Noticias relacionadas y más

En 2021, la artista grabó un disco de música francesa junto al vocalista Jolís. Desde hace un año, Gavasa forma parte de 'Chavela', una obra de teatro musicalizada donde interpreta a una cantante.

TEMAS

  1. Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario
  2. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  3. Eneko destapa a Arbeloa: 'No voy a descubrir la pólvora, él era del Atlético de Madrid
  4. Jorge Rey lo confirma: llega un giro radical del tiempo a España con nevadas y frío polar
  5. Silvia Orriols sirve la polémica en redes por su comentario sobre el President Salvador Illa: 'Eres grosera y mala persona
  6. Última hora ferroviaria: Dos nuevos descarrilamientos de trenes en Catalunya con 20 heridos
  7. Hacienda responde cuándo pagará la devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas
  8. Choque entre Interior y Guardia Civil por las multas de la baliza V16: 'Si no se usa, el agente debe multar

La trayectoria de Luisa Gavasa: actriz, cantante y nueva invitada de Pasapalabra

La trayectoria de Luisa Gavasa: actriz, cantante y nueva invitada de Pasapalabra

No lo tires: los coleccionistas pagan una fortuna por estos antiguos relojes

No lo tires: los coleccionistas pagan una fortuna por estos antiguos relojes

¿Cuál debería ser tu sueldo según tu puesto? Consulta en la calculadora salarial

¿Cuál debería ser tu sueldo según tu puesto? Consulta en la calculadora salarial

Felipe VI pide a la UE unidad y autonomía ante Trump: "La fuerza sin principios equivale a la barbarie"

Felipe VI pide a la UE unidad y autonomía ante Trump: "La fuerza sin principios equivale a la barbarie"

Nuevas imágenes a vista de dron de los trabajos de la Guaria Civil en la retirada de los vagones descarrilados en Adamuz

Nuevas imágenes a vista de dron de los trabajos de la Guaria Civil en la retirada de los vagones descarrilados en Adamuz

Ana Mena desvela los detalles de como Oscar Casas se enamoró: "Me lo chivaron las de vestuario"

Ana Mena desvela los detalles de como Oscar Casas se enamoró: "Me lo chivaron las de vestuario"

La Seguridad Social avisa a los nacidos entre 1960 y 2002: puedes cobrar una ayuda de hasta 1.595 euros al mes

La Seguridad Social avisa a los nacidos entre 1960 y 2002: puedes cobrar una ayuda de hasta 1.595 euros al mes

Russell Brand, acusado de dos delitos sexuales más: "Todas mis relaciones fueron absolutamente consentidas"

Russell Brand, acusado de dos delitos sexuales más: "Todas mis relaciones fueron absolutamente consentidas"