La trayectoria de Luisa Gavasa: actriz, cantante y nueva invitada de Pasapalabra

Esta semana, Pasapalabra recibe a cuatro famosos que ayudarán a los concursantes principales del programa. Como es habitual, los invitados tratarán de conseguir la mayor cantidad de segundos posibles para la prueba final del Rosco.

En esta ocasión, el formato presentado por Roberto Leal cuenta con la presencia de Mariola Fuentes, Torito, Jordi Évole y Luisa Gavasa. Por este motivo, vamos a conocer la trayectoria de la famosa actriz.

Luisa Gavasa (Zaragoza, 1951) se formó en Filología inglesa y Periodismo en la Universidad de Zaragoza. No obstante, su pasión siempre fue la actuación. Para ello, estudió en la Escuela Adrià Gual de Barcelona y el Actor's Studio de Nueva York.

Durante su carrera, la intérprete ha colaborado con el Teatro Estable de Zaragoza, Nuevo Teatro de Aragón y la Compañía Adrià Gual. Sin embargo, su trayectoria en la gran pantalla comenzó en 1977 con la película 'Doña Perfecta', de César Fernández Ardavín.

Además, ha trabajado con cineastas como Pedro Almodóvar, Miguel Picazo, Felipe Vega, Agustí Villaronga, Salvador García Ruiz, Juan Vicente Córdoba, Javier Balaguer y Paula Ortiz.

La aragonesa ganó cierta popularidad en televisión con la serie 'Amar en tiempos revueltos' de TVE. Gavasa ha recibido homenajes por su carrera en la Semana del Cine y la Imagen de Fuentes de Ebro, y también ha sido nombrada hija predilecta por el Ayuntamiento de Zaragoza.

En 2016, Luisa Gavasa ganó el Goya a mejor actriz de reparto por su papel en 'La novia'. Por otra parte, ha participado en episodios de 'Los protegidos', 'La que se avecina', 'Velvet', 'El Ministerio de Tiempo' o 'Cuéntame como pasó'.

En 2021, la artista grabó un disco de música francesa junto al vocalista Jolís. Desde hace un año, Gavasa forma parte de 'Chavela', una obra de teatro musicalizada donde interpreta a una cantante.