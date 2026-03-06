Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta - Real MadridDónde ver Celta - Real MadridGavi FlickRashfordPSG - MónacoAlineación Real MadridFerrero AlcarazClasificación F1Celta - Real Madrid horarioSampaoliRegla 107% AlonsoAndrés IniestaAston MartinAthletic - Barça horarioAthletic - Barça AlineacionesPróxima carrera MotoGPAntonio LobatoPróximo partido AlcarazRestaurante SuárezUFC 326 horariosArnold Classic 2026Dónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

La trayectoria de Lucía Gil: cantante, actriz y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

El concurso, presentado por Roberto Leal, renueva cada tres días a los invitados que forman equipo con los concursantes

Lucía Gil, concursante de Tu cara me suena

Lucía Gil, concursante de Tu cara me suena / Antena 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos de la televisión en España. El programa de Antena 3 es conocido por su combinación de pruebas, así como la presencia de celebridades que aportan cultura y entretenimiento.

El concurso, presentado por Roberto Leal, renueva cada tres días a los invitados que forman equipo con los concursantes. Los famosos ayudan a sumar segundos al cronómetro final del Rosco. En la emisión de hoy, acude una popular actriz, cantante y presentadora española.

Lucía Gil (Fuenlabrada, 1998) participó en el concurso 'Veo veo' con siete años, ganando tres de las cuatro ediciones que estuvo presente. Posteriormente, grabó un vídeo interpretando la canción de Demi Lovato, 'This is me', con la que participó en el concurso 'My Camp Rock', de Disney Channel España.

El programa tenía la misma premisa que la película, un campamento de verano donde los alumnos aprendían a cantar, bailar y actuar. Lucía Gil fue la ganadora del concurso, y grabó la canción 'Blanca Navidad' con su presentador, Ismael García.

Lucía Gil en Tu cara me suena

Lucía Gil en Tu cara me suena / Antena 3.

Más tarde, la actriz se incorporó al reparto de la serie 'Gran Reserva', en La 1. En 2010, Disney estrenó la película 'My Camp Rock 2'. Por este motivo, el canal de televisión organizó un nuevo concurso, con Gil de monitora. Además, Lucía participó en las bandas sonoras de 'Camp Rock 2: The Final Jam' y 'Toy Story 3'.

Durante los años posteriores, la artista madrileña siguió vinculada a Disney. De hecho, fue protagonista de la serie 'La Gira', en el canal español de la compañía. Al mismo tiempo, comenzó a dar sus primeros conciertos en solitario en teatro Capitol de Madrid.

En 2011, Lucía se convierte en la presentadora del programa musical 'Pizzicato', de La 2. Después, Gil formó parte del elenco de la serie 'Violetta', a la vez que fue coconductora del programa de radio 'Interactiva', de Happy FM.

Noticias relacionadas y más

En los últimos años, Gil ha aumentado su actividad en televisión. Fue protagonista de la serie 'Yo quisiera', en Divinity y concursante de la sexta edición de 'Tu cara me suena'. Además, fue una de las actrices del musical 'La llamada', en el Teatro Lara de Madrid.

TEMAS

  1. Martin Braithwaite, exdelantero del Barça, sorprende con su nuevo proyecto millonario: 'Pensé en cada detalle
  2. Ter Stegen sorprende a Ona Sellarès con un regalo romántico por su primer aniversario juntos
  3. La prestación de la Seguridad Social que muchos pensionistas no conocen: más de 140 euros extra a quienes cumplan estos requisitos
  4. Carme Esteve, dueña de una gasolinera: 'El precio de la gasolina aumentará esta cantidad, pero puede ir a más
  5. Pablo Motos, obligado a frenar en seco a Los Morancos en 'El Hormiguero': 'Dejadlo ya
  6. Ni Via Veneto ni Gaudim: David Beckham, enamorado de este restaurante de Barcelona
  7. Sale a la luz el patrimonio de Cristiano Ronaldo: negocios, inversiones y su 25% en la UD Almería
  8. Precio del euríbor hoy, 5 de marzo de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados

La trayectoria de Lucía Gil: cantante, actriz y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

La trayectoria de Lucía Gil: cantante, actriz y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

Así es Pablo Puyol: actor, cantante y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

Así es Pablo Puyol: actor, cantante y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

La reacción de un japonés a la amenaza de Trump a España que está dando la vuelta al mundo

La reacción de un japonés a la amenaza de Trump a España que está dando la vuelta al mundo

La respuesta de Pedro Sánchez a Trump en 'The Economist': "Los aliados deben apoyo, no obediencia ciega"

La respuesta de Pedro Sánchez a Trump en 'The Economist': "Los aliados deben apoyo, no obediencia ciega"

Un inspector de Hacienda rompe el mito: "No siempre lo sabemos todo cuando enviamos una carta"

Un inspector de Hacienda rompe el mito: "No siempre lo sabemos todo cuando enviamos una carta"

De peluches a almohadas con fotos: los objetos más curiosos que los concursantes se han llevado a 'Supervivientes 2026'

De peluches a almohadas con fotos: los objetos más curiosos que los concursantes se han llevado a 'Supervivientes 2026'

Hacienda lo avisa: así usa la Inteligencia Artificial para detectar "errores intencionados" en la declaración de la Renta

Hacienda lo avisa: así usa la Inteligencia Artificial para detectar "errores intencionados" en la declaración de la Renta

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Hay fallos en el simulador de jubilación”

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Hay fallos en el simulador de jubilación”