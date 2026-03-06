La trayectoria de Lucía Gil: cantante, actriz y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos de la televisión en España. El programa de Antena 3 es conocido por su combinación de pruebas, así como la presencia de celebridades que aportan cultura y entretenimiento.

El concurso, presentado por Roberto Leal, renueva cada tres días a los invitados que forman equipo con los concursantes. Los famosos ayudan a sumar segundos al cronómetro final del Rosco. En la emisión de hoy, acude una popular actriz, cantante y presentadora española.

Lucía Gil (Fuenlabrada, 1998) participó en el concurso 'Veo veo' con siete años, ganando tres de las cuatro ediciones que estuvo presente. Posteriormente, grabó un vídeo interpretando la canción de Demi Lovato, 'This is me', con la que participó en el concurso 'My Camp Rock', de Disney Channel España.

El programa tenía la misma premisa que la película, un campamento de verano donde los alumnos aprendían a cantar, bailar y actuar. Lucía Gil fue la ganadora del concurso, y grabó la canción 'Blanca Navidad' con su presentador, Ismael García.

Lucía Gil en Tu cara me suena / Antena 3.

Más tarde, la actriz se incorporó al reparto de la serie 'Gran Reserva', en La 1. En 2010, Disney estrenó la película 'My Camp Rock 2'. Por este motivo, el canal de televisión organizó un nuevo concurso, con Gil de monitora. Además, Lucía participó en las bandas sonoras de 'Camp Rock 2: The Final Jam' y 'Toy Story 3'.

Durante los años posteriores, la artista madrileña siguió vinculada a Disney. De hecho, fue protagonista de la serie 'La Gira', en el canal español de la compañía. Al mismo tiempo, comenzó a dar sus primeros conciertos en solitario en teatro Capitol de Madrid.

En 2011, Lucía se convierte en la presentadora del programa musical 'Pizzicato', de La 2. Después, Gil formó parte del elenco de la serie 'Violetta', a la vez que fue coconductora del programa de radio 'Interactiva', de Happy FM.

En los últimos años, Gil ha aumentado su actividad en televisión. Fue protagonista de la serie 'Yo quisiera', en Divinity y concursante de la sexta edición de 'Tu cara me suena'. Además, fue una de las actrices del musical 'La llamada', en el Teatro Lara de Madrid.