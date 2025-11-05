La trayectoria de Laura Galán: actriz con Premio Goya y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

Esta semana, 'Pasapalabra' renueva su rotación de invitados. El concurso de Antena 3 es uno de los más vistos en televisión. El programa presentado por Roberto Leal combina cultura general con entretenimiento, y cuenta con la participación de cuatro famosos.

Laura Galán (Guadalajara, 1986) es una popular actriz española. La castellanomanchega abandonó su licenciatura en Historia del Arte para diplomarse en Arte Dramático en la escuela Arte4 de Madrid.

La intérprete ha desarrollado su trayectoria principalmente en teatro, no solamente como actriz sino como asistente de dirección. En 2006 formó parte del reparto de 'Brigada policial', una serie de la Sexta.

En televisión, también apareció en la serie 'Nada que celebrar' de Movistar+ y en 'La hora de José Mota', en Televisión Española. Más tarde, debutó en la gran pantalla con la película 'El hombre que mató a Don Quijote', en 2018.

Durante el mismo año, fue protagonista del cortometraje 'Cerdita', dirigido por Carlota Pereda. También formó parte del elenco de la cinta 'Orígenes secretos', antes de recuperar su papel en 'Cerdita', esta vez como largometraje.

La interpretación de Galán en la película le valió un Premio Goya como mejor actriz revelación. Posteriormente, fue protagonista del thriller 'Una noche con Adela y La Ermita'. Además, se unió al reparto de la serie histórica 'Beguinas' y la ficción 'Zorras'.

A pesar de su irrupción en la industria audiovisual, Galán confesó en 'Vanity Fair' que sigue apasionada con el teatro: "Para mí el teatro es mi casa. Últimamente, me han pasado muchas cosas bonitas en el cine, he hecho una serie y estoy aprendiendo mucho del audiovisual, pero el teatro siempre será mi casa".

"Es la base de mi carrera y de mi vida, porque cuando no he podido ser actriz, que es algo siempre muy difícil porque muchas veces no suena el teléfono, he tenido la suerte de poder ser regidora o ayudante de dirección. Mi vida por tanto siempre ha estado muy ligada al teatro, es mi refugio", sentenció la artista.