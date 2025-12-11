Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
La trayectoria de Lara Dibildos: actriz, presentadora y nueva invitada de 'Pasapalabra'

Roberto Leal recibe en el plató de Antena 3 a Fran Pera, Elisabeth Reyes, Guillermo Barrientos y Lara Dibildos

Javier Fidalgo

Un día más, Pasapalabra renueva los invitados que acuden al concurso. Como es habitual, cuatro famosos ayudarán a los concursantes principales para sumar el máximo de segundos posibles para la prueba final del Rosco.

En esta ocasión, Roberto Leal recibe en el plató de Antena 3 a Fran Pera, Elisabeth Reyes, Guillermo Barrientos y Lara Dibildos. Los famosos participarán en el concurso desde hoy, 11 de diciembre, hasta el próximo 15 de diciembre de 2025.

Lara Paula Dibildos Espinosa, popularmente conocida como Lara Dibildos, es actriz y presentadora de televisión. Nacida el 23 de septiembre de 1971 en Madrid, es hija de la actriz y también presentadora, Laura Valenzuela, y el productor de cine José Luis Dibildos.

La carrera artística de Lara Dibildos ha estado relacionada con la industria televisiva. En primer lugar, la comunicadora debutó en el programa presentado por su madre, 'Mañanas de Primera' (1996), de Televisión Española.

A continuación, la madrileña comenzó a colaborar en el programa de María Teresa Campos, 'Día a día', emitido en Telecinco. Esta producción se mantuvo en antena desde 1999 hasta 2001.

Dos años más tarde, copresentó el programa musical 'Verano 3', de Antena 3, junto a otros profesionales como Andoni Ferreño, Eugenio Santana, Coral Bistuer y Nani Gaitán.

Como actriz, Dibildos ha actuado en varias obras de teatro como 'La tía de Carlos' (2001), 'Pato a la naranja', 'Vidas privadas' (2003), 'Usted tiene ojos de mujer fatal' (2008), 'Molière, Brujas' (2010), 'Testigo de cargo' (2012) y 'Diez negritos' (2014).

En 2011, la presentadora regresó a la televisión para colaborar en el programa matinal 'Te damos la mañana', presentado por Inés Ballester en 13 TV. Además, fue una de las colaboradoras de la Gala Inocente en 2014.

