Televisión
La trayectoria de Juan Ibáñez: guionista, voz de 'Trancas' y nuevo invitado de 'Pasapalabra'
El colaborador de 'El Hormiguero' cuenta con una amplia carrera en radio y televisión
La semana pasada, Roberto Leal informó a la audiencia de 'Pasapalabra' de que el equipo se tomaría unas merecidas vacaciones. "Nosotros nos cogemos unos días y nos vamos con alegría. Gracias por estar ahí", escribió el presentador en redes sociales.
No obstante, el concurso de Antena 3 ha grabado varios programas para no dejar sin nuevas emisiones a sus fieles espectadores. De esta forma, este miércoles, 6 de agosto, han acudido al programa cuatro nuevos invitados que ayudarán a Manu Pascual y Rosa Rodríguez.
En esta ocasión, los famosos que visitarán el plató del concurso hasta el próximo viernes, 8 de agosto, son los conocidos: Damián Mollá, Patricia Yurena, Lidia Torrent y Juan Ibáñez.
Juan Ibáñez (Madrid, 1980) es conocido por sus colaboraciones en radio y televisión. Desde 2002 y hasta 2007, el locutor formó parte del programa de M80, 'No somos nadie', a las órdenes de Pablo Motos.
Con el presentador, saltó a la televisión para formar parte del equipo de 'El Hormiguero', primero en Cuatro y luego en Antena 3. En el programa, además de ejercer como guionista y colaborador, proporciona la voz de 'Trancas', una de las hormigas y mascotas del formato.
En los últimos años, Ibáñez ha trabajado en otros formatos de humor como 'El club de la comedia', 'Muchachada nui', 'Palomitas' y 'VayaCrack'. Además, tuvo una participación como actor en la serie 'Pequeñas coincidencias'.
Fuera de la televisión, es uno de los miembros 'Tres Calaveras Huecas'. El monologuista forma parte de la compañía junto a sus compañeros de 'El Hormiguero', Damián Mollá y Jorge Marrón.
También ha formado parte del reparto de la película 'El espíritu del bosque', y es miembro de la banda musical 'El hombre linterna'. Este grupo está formado por varios integrantes del programa 'No somos nadie', e Ibáñez toca el bajo y es cantante.
