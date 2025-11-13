Televisión
La trayectoria de José Mercé: cantaor flamenco y nuevo invitado de 'Pasapalabra'
Los famosos que intentarán sumar segundos al cronómetro final son Manu Baqueiro, Lorena Bernal, Laura Simón y José Mercé
Esta semana, Roberto Leal recibe a cuatro nuevos invitados en 'Pasapalabra'. Los famosos participarán en el famoso concurso de Antena 3, ayudante a los concursantes principales: Rosa Rodríguez y Manu Pascual.
En esta ocasión, los invitados que intentará sumar segundos al cronómetro final del rosco son: Manu Baqueiro, Lorena Bernal, Laura Simón y José Mercé. En este artículo, vamos a repasar la trayectoria del popular cantaor flamenco.
José Soto Soto, más conocido como José Mercé, nació en Jerez de la Frontera el 19 de abril de 1955. El artista proviene de una saga de cantaores, ya que es bisnieto de Paco de la Luz, sobrino de Manuel Soto Monje y primo de Vicente Soto Sordera.
En su infancia, cantó en la escolanía de la Basílica de la Merced de Jerez, donde recibió su nombre artístico por parte de Antonio Gallardo. Durante medio año estuvo trabajando en 'El Tablao' de Cádiz, junto a Rancapino, Pepa de Utrera, Juanito Villar y la Perla de Cádiz.
En 1968 se trasladó a Madrid, viviendo en casa de su tío 'El Sordera'. En la capital grabaría su primer disco, con Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía acompañando a la guitarra. Además, también cantó en el tablao de Torres Bermejas, con Mario Maya, Carmen Mora y Guito.
Hasta 1983, José Mercé estuvo trabajando en la compañía de Antonio Gades. Durante esta etapa, el cantaor participó en películas como 'Bodas de sangre' y 'Flamenco', del cineasta Carlos Saura.
Con su disco 'Verde Junco', José Mercé se consolidó como artista de referencia en el flamenco. En este álbum, participaron aristas como Tomatito, Enrique de Melchor y Rafael Riqueni.
En 1985 fue galardonado con el XI Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. También recibió la medalla de Andalucía, la distinción de Hijo Predilecto de Andalucía y la medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.
