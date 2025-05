La trayectoria de Jorge Lucas, nuevo invitado de 'Pasapalabra' y actor madrileño

Este martes, 27 de mayo de 2025, comienza una nueva rotación de invitados en 'Pasapalabra'. El programa de Roberto Leal recibirá cuatro celebridades del entretenimiento, durante las próximas tres ediciones.

Los concursantes tendrán que responder correctamente en las pruebas, sumando segundos para 'El Rosco'. La ronda final del concurso acumula ya un destacado botín para el vencedor.

En esta ocasión, el formato de Antena 3 cuenta con la presencia de Jorge Lucas. A pesar de su larga trayectoria en cine, televisión y teatro, no cuenta con mucha información suya en internet.

No obstante, hablamos de un veterano de 'Pasapalabra'. Jorge Lucas ha acudido más de 20 veces al concurso, en sus distintas cadenas de emisión. Por lo tanto, se trata de un rostro conocido para los espectadores más fieles del formato.

Jorge Lucas (Madrid, 1972) es un popular intérprete de cine, televisión y teatro. El actor madrileño estudió Arte Dramático, completando su formación en canto, con Patricia Clark, y danza musical, con Luis Santamaría.

La primera experiencia filmográfica de Jorge Lucas fue en la película de terror 'Licántropo', dirigida por Francisco Gordillo en 1995. La misma estuvo marcada por una curiosa anécdota, tal y como recuerda en una entrevista para 'El Mundo':

"Recuerdo que el primer día me dieron dos guiones: uno en inglés y otro en español. Resulta que yo tenía que hablar en inglés y no tenía ni idea, por lo que me aprendí el guion en español y memoricé los sonidos en inglés", relataba el artista.

El actor también ha trabajado a las órdenes de directores como Miguel Narros, Jaime Azpilicueta, Emilio Sagi, Paula Paz y Daniel Bohr, entre otros. En televisión, destacan sus papeles en algunas de las series más populares de España como 'Yo soy Bea', 'La que se avecina', 'El pueblo', 'El ministerio del tiempo' o 'Manos a la obra'.

Durante su carrera, ha compaginado la televisión con los escenarios. En teatro, Lucas ha participado en obras como 'Los chicos del coro', 'Sonrisas y lágrimas', 'Mi última noche con Sara', 'Lisístrata' y 'Ay, Carmela'.