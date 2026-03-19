TELEVISIÓN
La trayectoria de JJ Vaquero: cómico, guionista y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra
El programa de Antena 3 lleva más de 25 años de emisión en la televisión española
Queda poco para que termine la semana, pero Pasapalabra ha decidido renovar su rotación de invitados para este jueves, 19 de marzo de 2026. Roberto Leal da la bienvenida a cuatro caras conocidas para el programa que presenta en Antena 3.
Desde principios de siglo, el concurso de Atresmedia ha sido un referente para la televisión de nuestro país. Prueba de ello son sus espectadores, una de las audiencias más fieles de la parrilla española.
José Juan Vaquero (Valladolid, 1973), más conocido como J. J. Vaquero, trabajaba en un hotel de Valladolid como camarero de bodas. No obstante, un día sus amigos le inscribieron a un concurso de monólogos.
En el certamen, el humorista conoció a otros compañeros como Álex Clavero, Nacho García, Quique Matilla y Luis Rodríguez, entre otros. Desde entonces, ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la comedia.
Durante su trayectoria, Vaquero ha grabado varios monólogos para 'Comedy Central' (Paramount Comedy), 'El Club de la Comedia' (La Sexta), 'Sopa de gansos' (Cuatro) y 'El Hormiguero' (Antena 3).
De hecho, también fue guionista y colaborador en este último programa. El humorista colaboró en 'YU: No te pierdas nada' (40 Principales), y continúo colaborando con el formato cuando éste pasó su emisión a Europa FM.
En radio, el monologuista también colaboró en 'Lo mejor que te puede pasar', de Melodía FM. Como guionista, Vaquero fue uno de los escritores de la gala de los Premios Goya, cuya edición presentó Dani Rovira.
En los últimos años, el cómico fue colaborador de 'Me resbala' e 'Improvisando', ambos programas de Atresmedia. En 2020 formó parte del elenco de la película 'Ni de coña', de Fernando Ayllón. Recientemente, Vaquero se ha estrenado como presentador de 'La garita' (La 1).
- ¿Cuánto cuesta la camisa que utilizó Pep Guardiola?
- Un nuevo revés emocional sacude a Trent Alexander-Arnold
- Santiago Segura revela el drástico cambio físico detrás del personaje Torrente
- El surrealista sueño de Andreu Buenafuente con Laporta que desató risas en 'Nadie sabe nada'
- El economista Gonzalo Bernardos estalla contra el Gobierno: 'Nunca se había hecho tanto para que el precio de la vivienda suba
- La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- Gonzalo Bernardos revela las ciudades donde comprar vivienda en 2026: 'Puedes conseguir un incremento en tu patrimonio
- La abogada de la familia de Francisca Cadenas: 'A día de hoy hay indicios de que pudo haber un móvil sexual