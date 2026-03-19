Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión Joan GarciaSanti DeniaValencia Basket - BarçaLesión CourtoisNewey Aston MartinLyon - CeltaMarc BernalBarcelona - NewcastleCuadro ChampionsCuadro Europa League ConferenceHorario MotoGPNoa LangConvocatoria Luis de la FuenteRival Barça cuartos ChampionsRival Madrid cuartos ChampionsHenryWilly HernangómezAlonsoCucurellaAston MartinReal MadridCuándo se juegan cuartos ChampionsCuándo se juega Barcelona - AtléticoCuándo se juega Madrid - BayernEdu AguirreJonathan WheatleyDroValencia Basket - Barça horarioClasificación EuroligaFinal Champions 2026Alcaraz MiamiMilán-Turín 2026Pogacar Milán-San RemoMaldiniDía del PadreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

La trayectoria de JJ Vaquero: cómico, guionista y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

El programa de Antena 3 lleva más de 25 años de emisión en la televisión española

JJ Vaquero en Pasapalabra

JJ Vaquero en Pasapalabra / Antena 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Queda poco para que termine la semana, pero Pasapalabra ha decidido renovar su rotación de invitados para este jueves, 19 de marzo de 2026. Roberto Leal da la bienvenida a cuatro caras conocidas para el programa que presenta en Antena 3.

Desde principios de siglo, el concurso de Atresmedia ha sido un referente para la televisión de nuestro país. Prueba de ello son sus espectadores, una de las audiencias más fieles de la parrilla española.

José Juan Vaquero (Valladolid, 1973), más conocido como J. J. Vaquero, trabajaba en un hotel de Valladolid como camarero de bodas. No obstante, un día sus amigos le inscribieron a un concurso de monólogos.

En el certamen, el humorista conoció a otros compañeros como Álex Clavero, Nacho García, Quique Matilla y Luis Rodríguez, entre otros. Desde entonces, ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la comedia.

JJ Vaquero y Álex Clavero

JJ Vaquero y Álex Clavero / RTVE

Durante su trayectoria, Vaquero ha grabado varios monólogos para 'Comedy Central' (Paramount Comedy), 'El Club de la Comedia' (La Sexta), 'Sopa de gansos' (Cuatro) y 'El Hormiguero' (Antena 3).

De hecho, también fue guionista y colaborador en este último programa. El humorista colaboró en 'YU: No te pierdas nada' (40 Principales), y continúo colaborando con el formato cuando éste pasó su emisión a Europa FM.

En radio, el monologuista también colaboró en 'Lo mejor que te puede pasar', de Melodía FM. Como guionista, Vaquero fue uno de los escritores de la gala de los Premios Goya, cuya edición presentó Dani Rovira.

Noticias relacionadas y más

En los últimos años, el cómico fue colaborador de 'Me resbala' e 'Improvisando', ambos programas de Atresmedia. En 2020 formó parte del elenco de la película 'Ni de coña', de Fernando Ayllón. Recientemente, Vaquero se ha estrenado como presentador de 'La garita' (La 1).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL