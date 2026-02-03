La trayectoria de Javier Veiga: actor, presentador y nuevo invitado de Pasapalabra

En los últimos días, la expectación por Pasapalabrano ha parado de aumentar. El formato de Antena 3 ha revelado que Manu Pascual o Rosa Rodríguez se llevarán el bote, un premio de 2,7 millones de euros, aproximadamente.

Cada tres programas, el concurso renueva su rotación de invitados. Esta semana, Roberto Leal recibe en el plató a cuatro famosos: Elena Furiase, Marwan, Candela González y Javier Veiga.

Javier Veiga (El Grove, Pontevedra, 1973) comenzó su formación de arquitectura en La Coruña. No obstante, dejó sus estudios un semestre después para ingresar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

Como profesional, comenzó su carrera en el teatro. Veiga creó su propia compañía, 'Teatro Impar', dirigiendo una docena de espectáculos. En televisión, uno de sus primeros papeles fue en 'Farmacia de guardia', aunque en forma de cameo.

Posteriormente, colaboró en series de éxito como 'Moncloa, ¿dígame?' y '7 vidas'. Sin embargo, saltó a la fama por presentar las dos primeras temporadas de 'El Club de la Comedia' en Canal+.

Como presentador, ha estado al frente de 'Amar el cine', en TVE, 'Sorpresas te da la vida', en FORTA, y 'All-in' de Cuatro. En la gran pantalla, ha participado como actor en películas como 'Playa de Lobos', 'La mujer más fea del mundo', 'Tuno negro', 'El año de la garrapata', 'Escuela de seducción' y 'Amigos hasta la muerte'.

Detrás de las cámaras, Veiga ha sido creador y director de varios proyectos audiovisuales. Entre los mismos, destaca 'Gym Tony' y 'Gym Tony LC', para Cuatro y FDF, además de 'Pequeñas coincidencias', en Amazon Prime Video.