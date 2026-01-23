La trayectoria de Jalis de la Serna: periodista y nuevo invitado de Pasapalabra

Durante los próximos tres días, Pasapalabra contará con nuevos invitados que acompañarán a Rosa Rodríguez y Manu Pascual. A lo largo de estos programas, cuatro famosos visitarán el plató de Antena 3.

Como es habitual, la mesa de invitados cambia cada semana. En esta ocasión, el espacio presentado por Roberto Leal ha anunciado que entregará el mayor bote de su historia en los próximos días.

Hasta el momento, Atresmedia no ha publicado el nombre del ganador. Sin embargo, el grupo de comunicación ha ido anunciando la entrega del premio en varios anuncios de su programación televisiva.

De esta manera, los espectadores descubrirán muy pronto quien resuelve El Rosco y marca historia del formato y la televisión. En este caso, cabe recordar que el premio ronda los 2,7 millones de euros.

Victoriano de la Serna Moscol (Madrid, 1974), más conocido como Jalis de la Serna, es un conocido periodista español. El apodo del comunicador tiene origen en la canción '¡Ay, Jalisco, no te rajes!', que le cantaba su madre cuando era niño.

El periodista es sobrino del torero Victoriano de la Serna Ernst, y, por lo tanto, nieto del también torero Victoriano de la Serna Gil. Comenzó su carrera en la prensa escrita, en Diario AS y Servimedia.

Después de esta experiencia, Jalis se dedicó al mundo de la televisión. En primer lugar, el periodista fue colaborador del programa de Antena 3 'Por la escuadra'. Más tarde, trabajó para Canal Sur en 'Siete lunes'.

Durante aquella época, también realizó el programa 'Mi cámara y yo' en Telemadrid. Posteriormente, fue reportero para el popular programa de Cuatro, 'Callejeros'.

En 2013, el presentador fichó por Atresmedia, donde ha dirigido programas como 'Encarcelados', 'En tierra hostil', 'Enviado Especial' y 'Natura'. En los últimos años ha conducido el programa 'Caza herederos' y Apatrullando', de La Sexta