La trayectoria de Fernando Guillén Cuervo: actor, guionista, director y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Este viernes, Pasapalabra renueva su rotación de invitados para cerrar la semana. Los cuatro famosos acudirán al plató de Antena 3 durante los próximos tres programas, desde hoy, 11 de junio, hasta el próximo martes, 15 de junio de 2025.

Los invitados deberán ayudar a los concursantes principales a superar las pruebas que presenta Roberto Leal y, de esta forma, conseguir sumar segundos al cronómetro del Rosco final.

En esta ocasión, el presentador recibe en el concurso a un rostro conocido para los espectadores. Actor, guionista, director e hijo de los también intérpretes, Fernando Guillén y Gemma Cuervo.

Fernando Guillén Cuervo (Barcelona, 1963) comenzó su carrera como asistente de dirección teatral en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Desde entonces, ha dedicado su labor a los escenarios teatrales y la industria audiovisual.

El primer proyecto destacado del barcelonés fue su papel de Han en la miniserie 'El gran secreto'. Posteriormente, trabajó con Karra Elejalde para escribir el guion y dirigir 'Año mariano', donde también aparece su padre.

En 2006, el cineasta catalán fue director de 'Los managers'. No obstante, también siguió desarrollando su trayectoria como guionista en 'Los novios búlgaros' y 'Airbag', en las cuales interpreta un rol protagonista.

Guillén Cuervo cuenta en su filmografía con películas como 'El mar y el tiempo', 'El amante bilingüe', 'Boca a boca', 'Los novios búlgaros', 'You're the One' o 'Quantum of Solace'.

En la pequeña pantalla, ha participado en producciones de la talla de 'Tirando a dar', 'Javier ya no vive solo', 'Sin tetas no hay paraíso' y 'Los misterios de Laura', entre otros. Además, fue participante del 'reality' de HBO Max, 'Traitors España'.

En cuanto su vida privada, es público que mantuvo una relación sentimental con la actriz Ana Milán, casándose en 2015. Sin embargo, los intérpretes acabaron divorciándose un año más tarde.