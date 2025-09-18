La trayectoria de Fernando Colomo: director de cine, actor y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Como es habitual, 'Pasapalabra' renueva los invitados que formarán parte del concurso durante los próximos tres días. Esta semana, cuatro nuevos famosos ayudarán a los concursantes principales, Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

Las celebridades tendrán que superar las preguntas de Roberto Leal para sumar segundos al cronómetro final del Rosco. En esta ocasión, Fernando Colomo estará en plató de Antena 3 junto a otros tres rostros conocidos.

Fernando Colomo (Navalcarnero, Madrid, 1946) es un popular director de cine, guionista, productor y actor español. El cineasta rodó su primer cortometraje a los 17 años, con un presupuesto de 250 pesetas.

En aquel momento, Colomo no podía matricularse en la Escuela Oficial de Cine (EOC) al no ser mayor de 21 años. Por este motivo, acabó ingresando en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). Mientras estudiaba la especialidad de Decoración, ganó el premio en el Festival de Alcalá de Henares con su coro 'Sssouffle'.

Después de finalizar sus estudios, se autoprodujo algunos cortometrajes. El último de ellos, 'Pomporrutas Imperiales', ganó el Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos en 1976. Al año siguiente, rodó su primera película con Carmen Maura como protagonista.

El largometraje 'Tigres de papel' ganó el premio revelación y mejor guion en las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos. Durante su trayectoria, ha estado nominado a los Premios Goya por 'Bajarse al moro', 'Las cosas del querer', 'Los años bárbaros' y el documental 'Hay Motivo'.

Delante de las cámaras, Colomo también ha elaborado una carrera como actor. De hecho, fue nominado a mejor actor revelación en los Premios Goya por su papel en la película 'Isla bonita', que también dirigía.

En la pequeña pantalla, ha dirigido series como 'Dime que me quieres' o 'El pacto', y colaborado como actor en 'Más que amigos', 'Paquita Salas' o 'Diarios de la cuarentena'.