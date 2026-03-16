TELEVISIÓN
La trayectoria de Fele Martínez: actor y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra
El intérprete alicantino recibió el premio Goya a mejor actor revelación en 1996 por 'Tesis', de Alejandro Amenábar
Cada tres días, Pasapalabra tiene nuevos invitados encargados de ayudar a sus dos concursantes. Los famosos irán al equipo azul y naranja, con el objetivo de conseguir el mayor número posible de segundos para afrontar el Rosco final.
De esta forma, el programa de Antena 3, presentado por Roberto Leal, da la bienvenida este lunes, 16 de marzo, a cuatro celebridades del mundo del espectáculo. En este artículo, conocemos la trayectoria de un ganador del Premio Goya.
Rafael Martínez (Alicante, 1975), popularmente conocido como Fele Martínez, se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Comenzó su carrera interpretando en obras de teatro, con la compañía 'Sexpeare'.
No obstante, el intérprete saltó a la fama con la ópera prima de Alejandro Amenábar, 'Tesis'. Por su papel, Fele Martínez fue galardonado con el Premio Goya en la categoría de mejor actor revelación, en la edición de 1996.
Desde entonces, el actor alicantino ha trabajado con algunos de los directores más reconocidos de nuestro país como: 'Abre los ojos' (Amenábar, 1997), 'Los amantes del círculo polar' (Julio Médem, 1998), 'El arte de morir' (Álvaro Fernández Armero, 1999) y 'La mala educación' (Pedro Almodóvar, 2004), entre otras.
Sin embargo, Martínez también ha participado en cintas y cortometrajes de cine independiente. De hecho, ganó el premio a mejor actor por 'Pasaia' (1996) en el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche.
Recientemente, Fele Martínez ha interpretado el personaje de Luis en 'Machos Alfa'. La serie de Netflix ha sido un éxito internacional en la plataforma de streaming y tendrá cuatro adaptaciones en otros países.
Además, la cuarta temporada fue lo más visto en España y estuvo dentro del top 10 de 32 países en la plataforma de streaming. Por último, Netflix ha confirmado que habrá una quinta entrega, que también "se estrenará a nivel global".
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