La trayectoria de Cecilia Gómez: 'bailaora' y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

Este verano, 'Pasapalabra' no detiene sus emisiones aunque media programación televisiva se encuentre de vacaciones. El concurso de Antena 3 ha grabado varios capítulos nuevos para que los espectadores puedan disfrutar del formato en esta época del año.

De la misma forma, Rosa Rodríguez y Manu Pascual siguen siendo los concursantes principales del programa presentado por Roberto Leal. Estos son los famosos invitados que visitarán el plató desde este lunes, 11 de agosto, hasta el próximo miércoles, 13 de agosto de 2025.

Cecilia Gómez es una conocida bailaora, nacida en la población de La Línea de la Concepción, de la provincia de Cádiz. La andaluza conoce a la perfección las normas del formato, puesto que ha visitado el programa en diferentes ocasiones.

Desde joven, Gómez ha mostrado su pasión por el flamenco. La bailaora ha trabajado con una de las estrellas más grandes de su arte, Sara Baras. Posteriormente, ha fundado su propia compañía de baile, con la que ha celebrado múltiples espectáculos.

Fuera de los escenarios, la gaditana ha creado su propia marca de ropa de flamenca. Además, también ha participado como jurado en varios programas de talentos de Canal Sur, la cadena autonómica de Andalucía.

Desafortunadamente, en la actualidad se encuentra retirada como bailaora tras sufrir una complicación de salud. "No voy a volver a bailar. Tenía una hernia discal hasta que, al final, tuve que pasar por quirófano, ponerme una prótesis... y todo eso se complicó", explicó hace unos años.

No obstante, la nueva invitada del programa ha asegurado que quiere seguir vinculada a la profesión "desde la parte de dirección". Por otra parte, ha asegurado que quiere reinventarse "en la interpretación o en la comunicación".

Finalmente, Cecilia Gómez ha sido protagonista de la prensa rosa durante muchos años. En 2009, fue pareja del torero Fran Rivera, y también mantuvo una relación con Marco Vricella, ex de Sonia Ferrer.