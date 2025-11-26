La trayectoria de Carlos Rodríguez: veterinario, comunicador y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

Este jueves, Pasapalabra renueva su rotación de invitados. Cada tres días, el concurso de Antena 3 invita a cuatro famosos a participar en el formato. Para ello, tendrán que responder correctamente las preguntas y sumar segundos al cronómetro final del Rosco.

Los invitados tendrán que ayudar a los concursantes principales: Manu Pascual y Rosa Rodríguez. En esta ocasión, el bote asciende hasta los 2.140.000 euros, récord en la historia de Pasapalabra.

Carlos Rodríguez (61 años, Madrid) estudió veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, además de su carrera profesional, ha desarrollado su trayectoria como comunicador en los medios de comunicación.

En la actualidad, el experto veterinario es director y presentador del programa 'Como el perro y el gato', en la emisora de radio Onda Cero. Además, también participa como colaborador en el magacín 'Estando Contigo', de la Televisión Autonómica de Castilla La Mancha.

Anteriormente, Carlos Rodríguez ha presentado varios programas de televisión sobre animales. El divulgador ha pasado por Telemadrid, Telecinco, TVE y Antena 3. De hecho, su labor ha sido reconocida por la Real Sociedad Canina de España.

Los primeros años de su carrera trabajó como veterinario de campo, actividad que compaginaba con su participación en el programa 'Un, dos, tres'. En esta producción conoció a 'Chicho' Ibáñez Serrador, que le contrató como veterinario de sus animales.

Posteriormente, abrió su primera clínica gracias al dinero obtenido en televisión. Desde entonces, ha compaginado ambas facetas: la actividad clínica y la divulgación radiofónica.

Por otra parte, Carlos Rodríguez también ayuda a los animales más necesitados a través de la Fundación Mascoteros. La organización también ofrece recursos sanitarios a las entidades de protección que no puedan hacer frente a los gastos urgentes de las intervenciones a sus animales.