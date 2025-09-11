La trayectoria de Berta Collado: presentadora, periodista y nueva invitada de 'Pasapalabra'

Esta semana, Pasapalabra renueva los rostros de sus invitados, como cada tres programas. Cuatro famosos estarán ayudando a Manu Pascual y Rosa Rodríguez para añadir más segundos al cronómetro de 'El Rosco'.

De esta forma, los integrantes de cada equipo cambiarán esta tarde. En esta ocasión, las celebridades que acudirán al espacio presentado por Roberto Leal son Santi Rodríguez, Carlos Hipólito, Esther Arroyo y Berta Collado.

Berta Collado (Navalmoral de la Mata, 1979) es licenciada en periodismo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Durante su carrera, la periodista ha trabajado en diferentes medios de comunicación, prensa escrita, cursos de locución y gabinetes.

En 2005, Collado inició su andadura en televisión a través de la segunda temporada del programa 'Do U Play?', en Punto TV, del grupo Vocento. Posteriormente, fue fichada por el canal AXN y Sony en VEO para presentar el programa 'Insert Coin', con temática de videojuegos.

Después, copresentó y trabajó como reportero en el programa deportivo de Cuatro, 'Maracaná 06'. En este periodo de tiempo, la cacereña fue colaboradora de 'El ojo público del ciudadano' en La 1, y presentadora de 'Como te lo cuento', en Localia Televisión.

No obstante, Berta Collado saltó a la fama tras su fichaje por 'Sé lo que hicisteis...', en La Sexta. El programa presentado por Dani Martín y Patricia Conde fue un éxito de audiencia, y la periodista se ganó el favor de los espectadores con sus reportajes de política y deportes.

Con esta experiencia, Collado se estableció como una presentadora y colaboradora habitual en la parrilla televisiva. Desde entonces, la periodista ha aparecido en varios formados como 'Zapeando', 'Cuatro al día' o 'Increíbles: el gran desafío'.

Fuera de las cámaras, Berta Collado también ha destacado en la radio. Además de colaborar en 'La teniente Urgel' de HappyFM, entre 2012 y 2013, la presentadora se hizo cargo de 'Las mañanas de Kiss' en Kiss FM desde 2016 hasta 2019.