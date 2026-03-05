La trayectoria de Armando del Río: actor, presentador y nuevo invitado de Pasapalabra

Esta semana, Pasapalabra cuenta con nuevos invitados que estarán en el plató durante los próximos tres programas. Hasta el próximo jueves, 5 de marzo de 2026, los famosos tratarán de ayudar a Javier y Alejandro, los nuevos concursantes del formato de Antena 3.

Roberto Leal recibe a cuatro celebridades del mundo del espectáculo y del entretenimiento de nuestro país. En esta ocasión, los invitados de Pasapalabra son; Irene Junquera, Rosario Pardo, Jorge Luengo y Armando del Río.

Armando del Río (Zaragoza, 1970) realizó su formación en dirección cinematográfica en la Escuela de Cine TAI de Madrid. Al mismo tiempo, el intérprete ejercía como actor en distintas obras de teatro.

En la gran pantalla, su primer papel protagonista fue la película 'Jamón, jamón', bajo la dirección de Bigas Luna. No obstante, Armando ha participado en múltiples series de televisión. Entre ellas, destacan proyectos de éxito como 'Compañeros', 'Hospital Central' y 'A tortas con la vida'.

Fuera de las cámaras, el actor cuenta con una amplia trayectoria sobre los escenarios. Del Río ha sido director de la obra 'Wuaja!', y autor de 'Cita con San Pedro'. Además, ha participado como intérprete en ambas obras de teatro.

Armando del Río en 'La Moderna' / RTVE.

Como cineasta, el artista zaragozano ha dirigido, producido y guionizado el cortometraje 'La leyenda del hombre lento' (2006). La obra fue galardonada con el Premio del Público al mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cortos FIB.

Durante los últimos años, Armando ha participado en series de televisión de larga duración como 'Sin tetas no hay paraíso', 'Gran Reserva', 'Amar es para siempre', 'Centro médico', 'Servir y proteger', 'Mía es la venganza' y 'La Moderna'.

Además de su ocupación como actor, el intérprete ha presentado el programa de viajes 'La magia de Viajar' para el canal autonómico Aragón Televisión. Ahora, del Río vuelve como invitado de Pasapalabra, para presentar su próximo proyecto.