La trayectoria de Antonio Molero: 'Médico de familia', 'Los Serrano' y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Esta semana, 'Pasapalabra'recibe a nuevas celebridades de la industria del entretenimiento, dispuestos a conseguir la mayor cantidad de segundos a Rosa Rodríguez y Manu Pascual.

Los cuatro invitados tendrán que responder favorablemente la mayor cantidad de preguntas posibles, bajo la dirección de Roberto Leal. En esta ocasión, los famosos que acudirán los próximos tres días son: Candela Cruz, Salva Reina, Lucrecia Pérez y Antonio Molero.

Antonio Molero (Toledo, 1968) es actor, director y guionista. El intérprete comenzó a destacar profesionalmente en la década de los noventa, en series como 'Los ladrones van a la oficina' o '¡Ay, señor, señor!'.

Durante una entrevista con 'El Español', el actor toledano recordó sus inicios en televisión: "Yo estaba encantado de hacer teatro, y la tele fue casi un accidente. Fue muy bestia... Me cambió la vida de un día para otro".

En la pequeña pantalla, saltó a la fama por sus apariciones en dos series de éxito, primero como 'Poli' en 'Médico de familia' y después como 'Fiti' en 'Los Serrano'.

"De repente pasas de ser anónimo a ser conocido por todo el mundo. Se lleva mal porque no entiendes la dimensión que tiene eso. No puedes salir a la calle", reconocía Molero.

Para toda una generación, su papel en 'Los Serrano' sigue grabado en la memoria. "Dieciséis años después la gente sigue recordando a Fiti...", comentaba el actor al diario 'As'.

Posteriormente, Molero ha trabajado en grandes proyectos como 'Amar es para siempre' y 'Aquí Paz y después Gloria'. Además, ha participado en obras como: 'Don Juan Tenorio', 'Cervantes', 'La tentación vive arriba' o 'Una terapia integral'.