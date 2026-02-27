La trayectoria de Alaska: cantante, presentadora y nueva invitada de Pasapalabra

Pasapalabra sigue adelante con dos nuevos concursantes después de entregar el mayor bote de la historia del programa. Como es habitual, el formato recibe a cuatro nuevos invitados en el plató para formar parte de los dos equipos.

Los famosos serán ayudantes de los concursantes principales e intentarán conseguir la mayor cantidad de segundos posibles para la prueba final del Rosco. Esta semana, Roberto Leal recibe a Mario Vaquerizo, Luisa Martín, Jorge Sanz y Alaska.

María del Olvido Gara (Ciudad de México, 1963), es popularmente conocida por su nombre artístico Alaska. Aunque es mexicana de nacimiento, se trasladó a España junto a su familia a los diez años de edad.

En 1977 fue guitarrista del grupo Kaka de Luxe, hasta que dos años después pasó a ser vocalista de Alaska y los Pegamoides. Más tarde, fue vocalista y compositora de Alaska y Dinarama en 1983.

Con este grupo, Alaska siguió lanzando varios álbumes, alcanzando distintos números uno en las listas musicales de España. Fuera de la música, la cantante ha aparecido en múltiples series, películas y programas de televisión y radio.

Una de sus participaciones más conocidas fue en 'La bola de cristal', de Televisión Española. Como actriz, ha aparecido en películas como 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' y series de televisión como 'El botones Sacarino', 'Periodistas' y 'Ella es tu padre'.

A partir de 1989, Alaska forma parte de Fangoria, grupo de música electrónica que lidera junto a Nacho Canut. En televisión y radio, ha colaborado en numerosas ocasiones junto a su marido, Mario Vaquerizo.