La trayectoria de Adriana Abenia: presentadora, actriz y nueva invitada de 'Pasapalabra'

Una semana más, Pasapalabra renueva su rotación de invitados. El concurso de Antena 3 tiene un bote de más de dos millones y medio de euros en juego. Manu Pascual y Rosa Rodríguez siguen una semana más en el concurso, coincidiendo con cuatro famosos nuevos.

En esta ocasión, Roberto Leal recibe en el plató a Jaime Astrain, María Jesús Grados, Adriana Abenia y Álex Clavero. Los famosos estarán presentes en los programas que se emitan desde el 12 y hasta el 14 de enero.

Adriana Abenia (Zaragoza, 1984) comenzó su trayectoria profesional en la industria de la moda. La modelo fue imagen de prestigiosas marcas de cosmética, y ha trabajado con diseñadores internacionales como Armani o Prada.

De formación, Abenia es diplomada en Turismo por la Universidad de Zaragoza. En 2009, la televisiva se convirtió en colaboradora de 'Sin ir más lejos', magacín de Aragón Televisión. Además, ese mismo año copresentó la gala de Nochevieja con David Civera.

Un año más tarde fichó por Telecinco para presentar 'Fresa Ácida', un programa de actualidad y humor. No obstante, Abenia saltó a la fama con su rol de reportera en 'Sálvame', uno de los espacios más exitosos de la cadena.

Durante los años siguientes, fue portada de múltiples revistas. Por otro lado, la presentadora probó suerte en el mundo de la actuación, consiguiendo un papel episódico en la serie 'Becarios' y dos videoclips musicales.

Posteriormente, volvió a colaborar en 'Sálvame Deluxe', esta vez con sección propia y de forma semanal. Después fichó por Atresmedia para copresentar 'Así nos va', un programa humorístico de La Sexta, junto a Anna Simon y Florentino Fernández.

Fuera de su faceta como presentadora, Abenia ha sido concursante de '¡Mira quien baila!', y maestra de ceremonias de los Premios Iris. Finalmente, también es autora de 'Lo que moja la lluvia', su primera novela publicada por Grupo Planeta.