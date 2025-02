Travis Kelce: El novio de Taylor Swift que pasó de dar positivo en drogas en la universidad a ganar tres Super Bowls

La Super Bowl es uno de los eventos del año, no tanto por lo deportivo, que principalmente interesa en los Estados Unidos, sino por todo lo que implica: precios disparados, estrellas de todos los sectores y audiencias millonarias. Este año, la final de la NFL no ha sido una excepción y el Caesars Superdome de Nueva Orleans se ha convertido en un aparador de personajes y sucesos dignos de mencionar.

Una de las habituales en estas últimas ediciones del partido del año es Taylor Swift, algo en lo que tiene mucho que ver, si no todo, que una de las estrellas en el césped sea su pareja, Travis Kelce. Con 35 años, Kelce lleva más de una década defendiendo los colores de los Kansas City Chiefs, equipo que le seleccionó en la tercera ronda del draft de 2013 y con el que ha ganado las últimas dos Super Bowls, en 2023 y 2024. Esta vez, sin embargo, no ha podido completar el tan difícil 'Three-peat' por culpa de la contundente derrota que está noche ha sufrido contra los Philadelphia Eagles.

Un inicio amenazado por las drogas

Travis Michael Kelce (Estados Unidos, 1989) empezó su carrera en Cleveland Heights, donde destacaba por su polifacética capacidad de adaptarse a varios deportes, como el atletismo, el baloncesto y el béisbol, aunque finalmente se decidió por el fútbol americano. Pese a dominar la liga de instituto, no recibió grandes ofertas para jugar de quarterback en la universidad, su posición inicial.

Así, tras entrar en la Universidad de Cincinnati debió cambiar su posición favorita por la de ala cerrada, que no dominaba. El primer año no lo jugó, mientras que el segundo empezó a entender su nuevo rol. Sin embargo, el tercer año fue apartado del grupo por violar las reglas del equipo al dar positivo por marihuana en un test antidrogas.

Travis y Jason Kelce, en la Universidad de Cincinnati. / ·

Su hermano mayor, Jason Kelce, que estaba en el último año en la universidad, jugó un papel fundamental para el futuro de Travis, pues insistió al entrenador que contara de nuevo con él pese a su desliz. Desde aquel momento, ambos hermanos pasaron a compartir habitación y el mayor devolvió a la senda correcta al menor, quien sería seleccionado por los Chiefs unos años más tarde.

Pese a unos primeros años donde mostraba cierto potencial pero no terminaba de explotar, la llegada del quarterback, Patrick Mahomes, convirtió al alero en una de las figuras de la liga y ambos formaron una gran asociación que ha terminado por conseguir los tres de los cuatro campeonatos que actualmente tiene la franquicia de Kansas City en sus vitrinas (2020, 2023 y 2024).

Así, Travis Kelce ha vivido una de esas historias que más gusta a los norteamericanos: un prometedor atleta que tras caer a los infiernos, volvió a resurgir para convertirse en leyenda de uno de los equipos de la NFL.

El romance con Taylor Swift

El deportista y la cantante se conocieron en julio de 2023 tras una actuación en Kansas City dentro de su gira 'The Eras Tour'. El jugador de los Chiefs tenía claro su cometido: debía entregarle una pulsera de la amistad a Swift junto a su número de teléfono, no sin las acusaciones de la prensa norteamericana de intentar hacer todo lo posible para salir con la estrella de la música. Aunque el plan no resultó, como él mismo explicó en un pódcast el año pasado, meses después fue la cantante quien acudió a un partido de Kelce junto a la madre del jugador.

Travis Kelce y Taylor Swift celebran la Super Bowl 2024. / ·

Los rumores de romance aumentaban un rato después, cuando ambos abandonaban el recinto de la mano, aunque no querían confirmar lo que era un secreto a voces. Finalmente, llegaba una primera muestra de una posible relación en noviembre del mismo año cuando en un concierto en Argentina en el que estaba Kelce entre el público, Swift adaptó la letra de su canción 'Karma' para incluir su nombre.

Finalmente, tras la victoria de los Chiefs en la Super Bowl de 2024 ambos hacían oficial una relación que estaba cantada con un apasionado beso en el césped del estadio. A partir de entonces, las muestras de cariño entre los dos ya no se esconden y ambos acuden a las apariciones del otro para mostrarse apoyo mútuo.