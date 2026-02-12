Estado del transporte en Barcelona por viento extremo: trenes, aeropuertos y carreteras

Ante el aviso rojo lanzado por el Servicio Meteorologico de Cataluña (Meteocat) y la alerta lanzada por Protección Civil en Barcelona debido a rachas de viento que superan ya los 100 kilómetros por hora, ¿cuál es el estado del transporte en estos momentos? ¿Se ha visto afectado el tráfico ferroviario? ¿Cómo está siendo la actividad en el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat?

Estado ACTUAL de Rodalíes y Larga Distancia en Barcelona

Renfe ha confirmado que los trenes están circulando en Cataluña, aunque con restricciones: se ha limitado la velocidad máxima en 80 kilómetros por hora en diversos tramos debido al aviso rojo por fuertes vientos y riesgo de encontrar objetos caídos en las vías.

Además, la compañía ha decidido suspender esta mañana los trenes lanzadera que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la R1, por culpa del temporal de viento. Se han establecido autobuses a modo de alternativa por carretera.

¿Cómo es la situación ACTUAL en el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat?

En un primer momento, Aena informó ayer que se mantenían los vuelos programados con normalidad del Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Sin embargo, a primera hora de la jornada ya se han cancelado una treintena de vuelos entre salidas y llegadas.

"Meteorología adversa por fuertes vientos en el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat está afectando a la operativa. Si vas a volar, consulta con tu compañía aérea el estado de tu vuelo", escribe la cuenta oficial de AENA en X.

Así están las carreteras de Barcelona en estos momentos

Debido a la afectación del temporal en Rodalíes y a los problemas que sumaba ya el tráfico ferroviario en las últimas semanas, se nota un aumento del tráfico rodado en las carreteras de Barcelona que se ha visto limitado por la suspensión de la actividad educativa y de las citas y operaciones médicas consideradas no urgentes.

En estos momentos, únicamente se están registrando retenciones en la C-59 a la altura de Caldes de Montbui y tráfico moderado en los accesos a la ciudad condal.