Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SOCIEDAD

La transformación que hará que todos hablen de este barrio madrileño olvidado desde los años 60

El barrio de Madrid que está llamado a transformarse en un icono urbano gracias a un ambicioso plan de renovación municipal.

Ciudad de Madrid

Ciudad de Madrid

Álex Pareja

Álex Pareja

La Colonia de Orisa, un barrio emblemático de Madrid construido en los años 60, está a punto de experimentar una profunda transformación que está captando la atención tanto de vecinos como de expertos en urbanismo.

Esta zona, que ha sido durante décadas objeto de reivindicaciones vecinales por su deterioro, será objeto de un plan integral que busca devolverle su vitalidad y convertirla en un espacio referente dentro de la capital.

Un plan que multiplica el valor social y urbano del barrio

La renovación de la Colonia Orisa forma parte del Plan Regenera Madrid, la gran estrategia municipal que se está desplegando para revitalizar los barrios más antiguos y degradados de la ciudad. En este caso, se trata de regularizar suelos, mejorar la accesibilidad y transformar los espacios públicos para que el barrio recupere su esencia original y se adapte a las necesidades del siglo XXI.

Con más de 530 viviendas y alrededor de 1.100 vecinos, esta colonia cuenta con 42.086 metros cuadrados donde el 99,8% del territorio está declarado Zona de Especial Transformación Urbana. El plan incluye la reparación de pavimentos, eliminación de barreras arquitectónicas, y una considerable mejora en la superficie libre y áreas verdes, hoy por debajo de la media madrileña.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Plan Regenera, ha destinado un presupuesto de 141 millones de euros para 2026 con el fin de ejecutar obras en 14 distritos, entre los que se encuentra la Colonia Orisa. Este plan pretende actuar sobre más de 85 kilómetros cuadrados de tejido urbano consolidado, beneficiando a 2,6 millones de habitantes.

Noticias relacionadas y más

Con la visita de autoridades municipales como Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda, y David Pérez, concejal de Hortaleza, se ha dado el pistoletazo de salida a estas obras que, más allá de la mera remodelación, buscan devolver a los vecinos un entorno digno, accesible y saludable, basado en la escucha activa de sus necesidades y prioridades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
  2. Luis Rubén, el tío de Rubiales que le lanzó huevos en su presentación, es actor de 'La que se avecina' y 'Cuéntame'
  3. Jorge Rey avisa tras la borrasca Claudia: 'La semana que viene esperamos...
  4. Luis Rubén Rubiales, tío del expresidente de la RFEF, habla tras intentar boicotear a su sobrino y ser detenido: 'No critiques a Pedro Sánchez que eras un 'lame traserillos' suyo
  5. El Tribunal Supremo confirma que el tiempo de desayuno y los 15 minutos de descansos al fichar son tiempo de trabajo efectivo
  6. Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: multas de hasta 750 euros a las empresas que no informen a sus empleados de nuevas vacantes
  7. Unai Simón replica a Mbappé con una gran lección: 'En mi país no quiero fascismo, racismo ni xenofobia
  8. El economista Niño Becerra denuncia la situación de las pensiones en España: 'Se pagan con deuda pública

La transformación que hará que todos hablen de este barrio madrileño olvidado desde los años 60

La transformación que hará que todos hablen de este barrio madrileño olvidado desde los años 60

De los andamios al campo: el joven que gana 2.500 euros dejando la construcción

De los andamios al campo: el joven que gana 2.500 euros dejando la construcción

Así fue la fiesta de BRESH en Las Vegas: el after más esperado de los Latin Grammy reunió a las grandes estrellas de la música latina

La empresaria más rica de Andalucía, sobre los salarios: "Hay que hablar por qué se van los médicos y otros profesionales"

La empresaria más rica de Andalucía, sobre los salarios: "Hay que hablar por qué se van los médicos y otros profesionales"

Hacienda confirma: hasta 2.550 € de deducción si cuidas a un familiar mayor en casa

Hacienda confirma: hasta 2.550 € de deducción si cuidas a un familiar mayor en casa

El Congreso solicita a la Seguridad Social que deje de penalizar las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados

El Congreso solicita a la Seguridad Social que deje de penalizar las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados

Jubilados felices: consejos para aprovechar al máximo la segunda mitad de la vida

Jubilados felices: consejos para aprovechar al máximo la segunda mitad de la vida

Si te quieren cobrar por el agua del grifo en un restaurante, esto es lo que debes decirles

Si te quieren cobrar por el agua del grifo en un restaurante, esto es lo que debes decirles