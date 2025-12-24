Ya no caerás en la trampa: la Policía Nacional advierte sobre billetes falsos

Hoy en día se han multiplicado las estafas a través de redes sociales y nuevas tecnologías, lo que ha provocado la aparición de nuevos 'ciberdelincuentes'. Por ello, es fundamental ser conscientes que cada vez hay más timos en circulación.

Además, otra de las estafas más recurrentes sigue siendo la utilización de billetes falsos. Los falsificadores suelen aprovechar situaciones de prisa o poca atención para introducirlos en el mercado, confiando en que la víctima no revise el dinero en el momento del pago.

Ante esta situación, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de las redes sociales dirigido a los ciudadanos, especialmente a comerciantes y responsables de locales de ocio, recordando la importancia de saber identificarlos para evitar estafas.

Un agente explica que existen tres pasos clave para comprobar su autenticidad: "Toca, gira y mira". Al tocar el billete, este debe presentar un relieve áspero, nunca una textura lisa similar al papel común. Al girarlo, el valor del billete debe reflejar la luz y cambiar de color, un elemento de seguridad básico.

Por último, al mirarlo al trasluz deben apreciarse claramente la marca de agua, el hilo de seguridad y la ventana de seguridad. Si el billete no cumple con estos requisitos, se trata de una falsificación.

Desde la Policía Nacional insisten en extremar la precaución y recuerdan que, ante cualquier duda, lo correcto es no aceptar el billete y avisar a las autoridades para no “dar gato por liebre”.