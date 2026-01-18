La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: "Visible a 1.000 metros, pero..."

La implantación de la medida de obligatoriedad para las balizas V16 que pretendían suponer la solución definitiva a la señalización de los peligros en las carreteras y autovías sigue trayendo cola.

Desde el pasado 1 de enero este dispositivo es obligatorio y cada conductor debería viajar con uno de ellos, aunque las sanciones por no llevarlo parece que tardarán un tiempo más en llegar, tras finalizar la fase de información por parte de las autoridades.

Catalunya empieza a multar este 1 de enero a los conductores que no señalicen un accidente con la baliza V16 / ·

Sin embargo, muchos usuarios de estas vías y profesionales de los servicios de rescate alertan de que las balizas no son útiles y que siguen siendo necesarios los clásicos triángulos, sobre todo en situaciones determinadas o en puntos ciegos de carreteras, por ejemplo, en montaña.

La realidad es que desde la DGT se anuncia que la V16 tiene suficiente luminosidad: "Es visible a 1.000 metros", apunta, además de que es una señalización más segura al no necesitar salir del vehículo para activarla.

No obstante, Tráfico también asegura que aunque ya se trata de una medida completamente obligatoria puede conllevar problemas en su detección. En un primer momento, asegura que "permite ser vista hasta una distancia de mil metros en condiciones óptimas", pero que en algunos casos, se reduce considerablemente.

Pere Navarro, Director General de Tráfico. / El Periódico de Aragón

En concreto, puntualiza que esto ocurre en tramos de "curvas, cambios de rasante o condiciones climatológicamente adversas, como pueden ser la nieve, la niebla o la lluvia", situaciones en las que el kilómetro prometido se convierte en tan solo unos metros.

Esto, a la práctica, convierte este nuevo método de señalización en algo igual o más peligroso que los triángulos, ya que el tiempo de reacción del resto de conductores de las vías puede no ser suficiente para maniobrar con seguridad, pese a que desde la autoridad viaria se añada que su uso más eficiente llega en los accidentes ocurridos de noche o con mala visibilidad por factores medioambientales.

Está claro que la medida de la DGT no ha gustado a un gran número de conductores, que no comparten la necesidad de gastarse los casi 40 euros que cuestan los dispositivos homologados (no sirven otros). Muchos creen que si se implementa una medida de inmediata obligatoriedad como esta, deberían ser las autoridades las que pusieran a disposición de la población las balizas, en lugar de hacer que se gasten el dinero.

Tampoco ayuda la retirada de la homologación de varios modelos de V16 a pocos días de la entrada en vigor de la medida, ni los vídeos que circulan por las redes de situaciones de poca visibilidad como las descritas anteriormente en las que se ve cómo el resto de usuarios de la carretera se encuentran de golpe con un accidente sin prácticamente tiempo para modificar su trayectoria.