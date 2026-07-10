Un trágico incendio forestal deja 12 víctimas y 23 desaparecidos en Los Gallardos (Almería)

Otro incendio más. El incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos ha provocado una de las mayores tragedias registradas en Andalucía en los últimos años. El avance del fuego ha dejado un elevado número de 12 muertos y 23 desaparecidos, además de cientos de vecinos desalojados, mientras continúa el amplio operativo de emergencia.

Las primeras investigaciones sitúan el origen del incendio en las inmediaciones de la carretera N-340A. Los indicios apuntan a la posible caída de un cable como desencadenante de las llamas, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con exactitud qué provocó el fuego.

Las condiciones meteorológicas jugaron un papel decisivo durante las primeras horas. El fuerte viento impulsó una rápida propagación de las llamas, dificultando las labores de extinción y obligando a activar un importante dispositivo para proteger a la población.

Uno de los mayores obstáculos para los equipos de emergencia ha sido la compleja geografía del terreno. La zona cuenta con numerosos barrancos, accesos limitados y una gran cantidad de viviendas dispersas, lo que ha complicado tanto las evacuaciones como las tareas de búsqueda y rescate.

Las autoridades confirmaron que varias de las víctimas fueron localizadas en distintos puntos del incendio. Algunas fueron encontradas en el interior de vehículos y otras fallecieron mientras intentaban abandonar la zona afectada por el avance del fuego.

El incendio ha arrasado miles de hectáreas de superficie forestal y continúa siendo vigilado para evitar nuevas reactivaciones. La prioridad sigue siendo estabilizar el perímetro y proteger las áreas habitadas y agrícolas cercanas.

Protocolos activados

En el operativo participan centenares de profesionales, entre bomberos forestales, agentes de seguridad, personal sanitario, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y numerosos medios aéreos, que trabajan de forma coordinada para controlar la situación.

Las administraciones también mantienen activos los protocolos de atención a los afectados, prestando apoyo a las familias de las víctimas y a las personas que tuvieron que abandonar sus viviendas por motivos de seguridad.

Noticias relacionadas

Mientras continúan las labores de extinción y la investigación sobre las causas del incendio, las autoridades insisten en la importancia de seguir las indicaciones oficiales durante este tipo de emergencias para garantizar la seguridad de la población y facilitar el trabajo de los equipos de rescate.