Las tragedias ferroviarias más graves de España en toda la historia

España se despierta este lunes 19 de enero de 2026 con una trágica noticia: al menos 39 muertos y más de 140 heridos forman el balance provisional del accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba) este domingo por la tarde-noche.

A lo largo de los años, el ferrocarril en España ha vivido algunos episodios trágicos que dejaron ciertos de víctimas y marcaron un antes y un después en la seguridad del transporte. Aunque el tren sea un medio de transporte muy seguro, estas son las catástrofes ferroviarias más graves registradas en el país:

Torre del Bierzo (León), 1944. Considerada la mayor tragedia ferroviaria de España, un tren de pasajeros chocó dentro de un túnel con una locomotora y un convoy de mercancías. El incendio posterior, en un espacio cerrado, multiplicó la gravedad: aunque se habló de 70 víctimas mortales, estudios estiman la cifra en más de 200 fallecidos. Angrois, Santiago de Compostela, 2013. Un tren Alvia (misma gama, que no modelo, del tren afectado en Ademuz) descarriló en una curva al entrar en Santiago tras circular a una velocidad muy superior a la permitida. El accidente causó 79 fallecidos y más de 140 heridos, convirtiéndose hasta ahora en la mayor tragedia ferroviaria de la democracia. Metro de Valencia, 2006. Un convoy descarriló en una curva del túnel de la Línea 1 por exceso de velocidad causando 43 muertos y 47 heridos. Se dice que hubo fallos de seguridad y falta de mantenimiento e inversión. Arenas de San Pedro (Ávila), 1972. La colisión frontal de dos trenes provocó la muerte de 28 personas. Un accidente que evidenció las carencias en los sistemas de señalización y comunicación de la época. Viladecavalls (Barcelona), 1969. Un choque entre un tren de pasajeros y uno de mercancías causó 21 fallecidos y decenas de heridos.

Por el momento, con el balance provisional de 39 fallecidos y más de 140 heridos, el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) entra a formar parte de la lista de catástrofes ferroviarias más importantes de todos los tiempos en España. Y lo peor es que el número de afectados puede crecer mucho a lo largo de las próximas horas.