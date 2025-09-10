Sucesos
Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador en Tailandia delante de los turistas
El recinto no había registrado un caso similar en toda su historia y los visitantes no pudieron espantar a los animales
Un grupo de leones ha acabado con la vida de un hombre de 58 años que se encargaba de sus cuidados en Safari World, el zoo más grande de Bangkok, Tailandia, después de propinarle numerosos mordiscos fatales.
La información ha sido anunciada por los medios tailandeses, que añaden que lo más escabroso de todo es que el ataque ocurrió en frente de decenas de turistas que visitaban el recinto.
Según relatan las fuentes, estos intentaron espantar a los animales con bocinas, aunque sin éxito.
Las autoridades policiales confirmaron la muerte del profesional que llevaba 30 años de servicio y que en la actualidad se encargaba de supervisar la zona de los animales salvajes.
Esta es la primera ocasión en que ocurre un suceso de este tipo en el refugio de la capital tailandesa, según comentaron los trabajadores del sitio en una comparecencia ante los medios de comunicación, además de apuntar que el ataque fue perpetrado por cinco ejemplares de los 32 totales con los que cuenta el zoológico.
Por otro lado, algunas organizaciones en favor de los derechos de los animales ya se han encargado de denunciar las condiciones de muchas especies en este tipo de espacios. Así lo ha hecho Jason Baker, vicepresidente de la ONG PETA, que también lamentó al muerte del cuidador.
Apuntaba que "es hora de que dejemos de tratar a los animales como animales de exhibición y los tratemos como seres que merecen libertad y respeto", abogando así por el fin de lugares como los zoos.
"Los zoológicos confinan a los animales salvajes en condiciones antinaturales, suprimiendo sus instintos", añadía antes de terminar. Este tipo de organizaciones apuestan por una puesta en semilibertad de este tipo de animales y dejarlos descansar en refugios como los santuarios, donde tendrían más espacio y condiciones más similares a las de su hábitat natural.
