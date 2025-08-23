Tragedia en la serie 'Emily in Paris': Diego Borella fallece súbitamente en pleno set de rodaje

'Emily in Paris' se había convertido en uno de los grandes éxitos recientes de Netflix, siendo prueba de ello que la serie se encontraba en el rodaje de su quinta temporada. No obstante, todo progreso se ha visto congelado ante la muerte de Diego Borella.

La traumática muerte de Diogo Borella en pleno set

Fue así que durante ayer mismo, 22 de agosto de 2025, Diego Borella perdía la vida a sus 47 años en pleno set de rodaje de 'Emily in Paris'. Un hecho que, lógicamente, conmocionó a todos y cada uno de los presentes.

Según se ha podido conocer, aparentemente Diego Borella se desvaneció de forma repentina. A pesar de que se intentó revivirle de todas las formas posibles, incluso por medio del uso de un desfibrilador, el asistente de director de 'Emily in Paris' jamás volvió en sí.

Las primeras estimaciones apuntan a que Diego Borella muy posiblemente falleció de un súbito ataque al corazón. Lo que está claro es que absolutamente nadie en el set esperaba un acontecimiento así.

La respuesta de netflix ha sido absoluta ante este hecho: la producción de la quinta temporada de 'Emily in Paris' ha sido detenida inmediatamente de forma indefinida. Aunque con el curioso de detalle de que la temporada 5 no ha retrasado su fecha de estreno.

Previo a la trágica muerte de Diego Borella, la plataforma en streaming informó de que se tenía planeado que el estreno de la temporada 5 de 'Emily in Paris' se produjera durante el 18 de diciembre de 2025. Es posible, por lo tanto, que pese a lo vivido Netflix tenga planes de reanudar el rodaje en unas semanas.

Rodaje de la quinta temporada

Sobre el papel, se esperaba que 'Emily in Paris' finalizara su rodaje durante el 25 de agosto, lo que definitivamente quiere decir que no quedaba mucho trabajo por hacer. Es posible que por ello Netflix haya optado por no cambiar los planes originales en cuanto al estreno.

Definitivamente un episodio muy gris en una serie que estaba funcionando realmente bien, algo a lo que lógicamente había ayudado mucho Diego Borella con su labor. Solo queda desear ahora que el nacido en Venecia pueda descansar en paz.