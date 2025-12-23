Tragedia en Alemania: muere el futbolista Sebastian Hertner tras caerse desde 70 metros de altura

El mundo del fútbol está de luto tras la trágica muerte de Sebastian Hertner, futbolista de 34 años y capitán del ETSV Hamburgo. Hertner perdió la vida en un accidente mientras se encontraba de vacaciones esquiando en Montenegro. El incidente ocurrió en la estación de Savin Kuk, en el norte del país, cuando una de las sillas del telesilla se desprendió y cayó desde aproximadamente 70 metros de altura. El jugador estaba acompañado de su esposa, quien también resultó herida en el accidente.

Según los primeros informes, la esposa de Hertner quedó atrapada en la silla y sufrió una fractura en una pierna, siendo rescatada por los servicios de emergencia. La pareja se encontraba disfrutando de unos días de descanso cuando ocurrió la tragedia. Una de las illas dobles se desprendió del cable y el asiento cedió hacia el lado donde se encontraba el deportista, según ha informado el medio internacional ‘Bild’.

La Fiscalía ha abierto una investigación

Además del fallecimiento de Hertner, otros tres turistas quedaron temporalmente atrapados en sus sillas durante varias horas. Afortunadamente, los equipos de rescate lograron ponerlos a salvo. La Fiscalía de Montenegro decretó el cierre inmediato de la estación de esquí y comenzó una investigación para esclarecer las causas del desprendimiento de las sillas y determinar posibles responsabilidades.

Hasta ahora, no se ha divulgado información adicional sobre lo que pudo originar el accidente, y las autoridades del país continúan recogiendo datos para esclarecer los hechos.

Reacciones inmediatas

El ETSV Hamburgo, club de la Oberliga alemana, expresó su profundo dolor por la pérdida de su capitán. En un comunicado oficial, el equipo envió sus condolencias a la familia y amigos del jugador, lamentando la inesperada muerte.

Hertner, nacido en Leonberg en 1991, desarrolló su carrera en diferentes equipos de Alemania. Fue canterano del Stuttgart y jugó en equipos como Schalke 04 II, 1860 Múnich, Erzgebirge Aue, Darmstadt, Lübeck, Türkgücü München, BFC Dynamo y Teutonia 05.

Durante su trayectoria profesional, el futbolista disputó 95 partidos en la segunda división alemana y tuvo presencia en las selecciones juveniles sub-18 y sub-19 de Alemania, aunque no llegó a debutar en la Bundesliga.