Confirmado: La DGT intensifica los controles y refuerza las restricciones para los conductores entre junio y octubre de 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un plan de refuerzo para intensificar la vigilancia y el control en las carreteras más transitadas por motoristas durante los fines de semana. El dispositivo especial, ejecutado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se mantendrá activo desde junio hasta octubre de 2026, los meses que concentran la mayor movilidad y trayectos de ocio en este tipo de vehículos.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la seguridad y disminuir el número de accidentes que afectan a este colectivo especialmente expuesto en las carreteras. Los controles serán realizados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que centrarán su atención en las conductas que representan un mayor riesgo. Entre ellas destacan los excesos de velocidad, las maniobras de adelantamiento incorrectas, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas y el incumplimiento de la obligación de utilizar casco y equipamiento de protección adecuado.

Pere Navarro, director de la DGT / GOBIERNO

Accidentes durante los fines de semana

Las estadísticas registradas durante los primeros meses del año reflejan una situación preocupante. Más del 50% de los motoristas fallecidos en accidentes de tráfico perdieron la vida entre la tarde del viernes y la medianoche del domingo, una franja horaria que concentra gran parte de los desplazamientos recreativos. Hasta finales de mayo se contabilizaron 104 fallecimientos en vías interurbanas, superando los datos del mismo periodo del año anterior.

El incremento de la mortalidad también se hizo evidente durante el mes de mayo, cuando se registraron 31 víctimas mortales entre los usuarios de motocicletas. Esta cifra representa un aumento respecto al mismo mes del ejercicio precedente, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas de prevención y concienciación.

Accidente de tráfico con ciclistas / PI

Las carreteras convencionales continúan siendo el escenario donde se producen la mayoría de los accidentes mortales. Cerca de ocho de cada diez fallecimientos se han registrado en este tipo de vías. Asimismo, las salidas de la carretera siguen siendo la principal causa de muerte entre los motoristas, aunque también se ha observado un aumento de los siniestros derivados de diferentes tipos de colisiones.

El perfil más habitual entre las víctimas mortales corresponde a hombres de entre 45 y 64 años. Este grupo de edad concentra casi la mitad de los fallecimientos registrados durante los primeros cinco meses del año. Además, las motocicletas de cilindrada media y alta, especialmente las comprendidas entre 501 y 1.000 centímetros cúbicos, son las que acumulan un mayor número de víctimas.

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Ante esta situación, la DGT insiste en la importancia de la prevención y de una conducción responsable. España cuenta con uno de los parques de motocicletas más amplios de Europa, por lo que resulta fundamental promover una mayor formación y concienciación entre los conductores. En los últimos años se han reforzado los requisitos para la obtención de determinados permisos y se han impulsado cursos voluntarios orientados a mejorar las habilidades de conducción segura.