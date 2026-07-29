DGT
Tráfico prevé colapsos por el eclipse solar: la DGT prepara cortes y restricciones históricas en carretera
La DGT prepara restricciones de tráfico por el eclipse solar total del 12 de agosto
La DGT ya está ultimando un dispositivo especial de tráfico con vistas al eclipse solar del próximo 12 de agosto. La previsión de que miles de personas se desplacen al norte de la Península para presenciar este fenómeno —que no se repetirá en España con tal intensidad hasta dentro de varias décadas— ha llevado a Tráfico a diseñar medidas para evitar el colapso en las carreteras.
Para gestionar esta masa de coches y evitar sustos en la carretera, Tráfico contempla un abanico de medidas de choque. Sobre la mesa está restringir la circulación de camiones en las horas críticas, multiplicar los controles e intensificar la presencia de patrullas en los accesos a los miradores y zonas donde mejor se verá el eclipse.
Lo nuevo de la DGT para el próximo eclipse solar
Al mismo tiempo, desde Tráfico piden a quienes vayan a viajar que planifiquen el trayecto con margen y, sobre todo, que no paren el coche en el arcén, en puentes o en las cunetas para mirar al cielo. La DGT insiste en que estas imprudencias generan situaciones de altísimo riesgo tanto para los propios ocupantes como para el resto de los conductores.
El hecho de que el eclipse caiga en pleno verano no hace más que complicar el panorama, por lo que se prevé un volumen de desplazamientos inusual, sobre todo en las provincias por donde el sol se ocultará por completo. Por eso, la recomendación fundamental antes de arrancar es revisar el estado del tráfico y hacer caso en todo momento a las alertas de los paneles y a las órdenes de los agentes.
Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este plan de medidas se aplicará en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y la Comunidad Valenciana. Por su parte, el País Vasco, Navarra y Cataluña articularán sus propios operativos al tener asumidas las competencias de gestión del tráfico.
- En esta línea, el Gobierno Vasco ya ha sacado adelante una resolución propia que va un paso más allá de las pautas de la DGT, fijando vetos extra para cierto tipo de vehículos durante todo el 12 de agosto. Navarra, por su parte, también desplegará sus propias reglas de juego en la carretera amparándose en su marco competencial.
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