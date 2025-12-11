Trabajo propone elevar el SMI hasta 1.240€: Así te afectará la subida

La comisión de expertos del Ministerio de Trabajo ya ha hecho entrega de sus recomendaciones para la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que se valora de cara a 2026.

El informe, solicitado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, plantea dos escenarios posibles de incremento para que el SMI alcance el 60% del salario medio, objetivo marcado por el Gobierno.

El primer escenario propone una subida del 3,1%, situando el SMI en 1.221 euros brutos al mes si continúa exento de tributación.

El segundo escenario eleva el incremento hasta el 4,7%, alcanzando 1.240 euros mensuales, solo si el SMI pasa a tributar por IRPF.

Este último es uno de los puntos que más se debate dentro del Gobierno: Hacienda defiende que el nivel salarial actual justifica su inclusión en el impuesto, mientras que el Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz es más reacio a modificar el estatus fiscal sin un amplio consenso.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. / EP

Actualmente, el SMI se sitúa en 1.184 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas, tras acumular un aumento del 61% desde 2018. La comisión de expertos, donde participan investigadores y representantes de los ministerios de Trabajo, Economía y Hacienda, presentará el informe completo en las próximas horas.

Cuando se reciba el dictamen, el Ministerio abrirá la mesa de diálogo social. Sin embargo, no se prevé un acuerdo entre sindicatos y patronal, como viene siendo habitual: CCOO y UGT reclaman un aumento del 7,5% hasta alcanzar los 1.273 euros mensuales, con tributación y cambios en el decreto para impedir que las empresas compensen la subida con pluses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, durante un encuentro con las directivas de las dos organizaciones, este lunes en Ferraz. / José Luis Roca / EPC

En cuanto a la CEOE (patronal), propone un incremento del 1,5% alegando que el SMI se encuentra sobredimensionado y habría crecido un 5% por encima de lo recomendable.

En todo caso, la decisión final recae en el Gobierno, que aprobará la subida del SMI mediante real decreto antes de que termine el año. Y se estima que su postura concuerde más con la de los sindicatos que con la patronal.