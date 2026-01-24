VIVIENDA
Con trabajo y dos hijos, obligado a volver a casa de sus padres: el problema de la vivienda en España
La crisis de la vivienda en España han llevado a este padre de familia con empleo estable a tener que regresar a casa de sus padres.
La crisis con la vivienda en España ha alcanzado niveles críticos en 2026, con testimonios como el de Óscar Romero que revelan cómo hasta personas con trabajos estables e hijos quedan atrapados por los elevados requisitos económicos actuales.
El caso de Óscar
Óscar Romero, montador aeronáutico de 49 años y padre divorciado de dos hijos, regresó al hogar de sus padres al no poder afrontar una entrada de 60.000 a 70.000 euros para una vivienda. En su intervención en en el programa de laSexta, Xplica, denunció la presión fiscal y la obsesión mediática con los escándalos en lugar de encontrar soluciones reales al problema.
Este drama personal ilustra una realidad que trasciende generaciones, afectando a quienes ni son jóvenes ni jubilados, pero luchan por una independencia pese a tener un empleo estable. Un impacto que sacude a España y que puede ser un ejemplo de muchos.
La falta de acceso a la vivienda genera un desánimo profundo en Óscar, quitando "las ganas de trabajar y emprender", con consecuencias sociales que frenan el desarrollo personal y familiar. Los expertos ya prevén subidas de precios de entre el 6 y el 8% en compra y hasta el 12% en alquiler este año, agravadas por la escasez de oferta.
En 2025, los precios de venta ya crecieron un 16,4% y los alquileres un 5,8%, superando máximos históricos y la burbuja previa, lo que amenaza con una crisis sin precedentes si no hay una solución real pronto. Es una tendencia que va a peor y que puede dejarnos con casos espeluznantes.
Una tendencia alarmante
Casos como el de Óscar se multiplican, con familias y trabajadores cualificados recurriendo a viviendas familiares por falta de alternativas asequibles en compra y alquiler. El Banco de España urge estabilidad normativa y más parque público para evitar que el esfuerzo económico supere el 30% de los ingresos.
Entre las recomendaciones se incluyen explorar avales estatales o alquileres protegidos, pero persiste la llamada a políticas urgentes para equilibrar oferta y demanda. Esta situación subraya cómo la vivienda digna se ha convertido en lujo inalcanzable para amplios sectores de la población.
