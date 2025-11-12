Trabajó durante 45 años y tuvo penalización en la pensión: "Es como si fuera esclavitud"

En los tiempos que corren, se está hablando mucho de la forma en la que la Seguridad Social está gestionando las pensiones de jubilación, dejándonos con casos verdaderamente insólitos.

Aquel del que hablaremos aquí tiene que ver con Luis Ortiga, un jubilado que ha recibido una penalización en su pensión a pesar de haber estado más de 45 años cotizando.

Así lo ha dejado caer la asociación ASJUBI40, una entidad organizada de cara a divulgar sobre aquellos casos de jubilación que se consideran injustos al haberse llevado a cabo de forma anticipada.

Y es que esa misma fue la propia situación de Luis Ortiga: este se vio obligado a jubilarse de manera anticipada y, como consecuencia, su pensión sufrió una penalización del 24%.

En este sentido, en la asociación se habla de discriminación hacia aquellas personas que han cotizado más años de lo normal, dado que la Seguridad Social valora su situación bajo las mismas condiciones de un caso normal.

Hablamos, concretamente, de que Luis Ortiga se vio obligado a empezar a trabajar desde que era menor de edad y, por tanto, la cantidad de años que ha cotizado supera el límite máximo contemplado por la Seguridad Social.

En este caso, lo que pide Ortiga junto a la asociación es que la Seguridad Social establezca un nuevo tipo de régimen que contemple estos casos para que las personas que se adhieran a él puedan jubilarse sin penalizaciones.

"Se pueden dar pérdidas de hasta el 30% en un colectivo cuyas condiciones serían hoy calificadas como esclavitud", denunciaba Luis Ortiga para divulgar sobre una situación que no tiene tanta visibilidad como parece.