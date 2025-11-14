Trabajo confirma: Días extra para evaluar riesgos de las empleadas del hogar tras el ciberataque de hoy

Este viernes 14 de noviembre estaba previsto que los empleadores del hogar hicieran una evaluación obligatoria de los potenciales riesgos laborales que sufren las trabajadoras del sector, como por ejemplo, la existencia de guantes, escaleras o los productos químicos que se usan.

Sin embargo, un ciberataque a la web Prevencion10.es durante la mañana ha dejado sin la posibilidad de dicho trámite a numerosas familias y muchos temían que se sancionara a los perjudicados pese a no haberse ausentado por voluntad propia, según avanza 'La Razón'.

Trabajadoras del hogar en pie de guerra. / Ayuntamiento de Madrid

Nada más lejos de la realidad, Inspección de Trabajo ha anunciado hace unos minutos que no aplicará ninguna sanción a quienes no hayan podido efectuar el trámite debido a 'hackeo' del portal indicado.

"La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conocedora de esta última incidencia en el sistema y de las dificultades que ocasiona, la tendrá en cuenta cuando, en su caso, haya que proceder a sanciones", apunta, aunque no especifica los días concretos de margen que da.

La web hace tiempo que sufre problemas debido al bloqueo de miles de direcciones IP que imposibilitan su buen funcionamiento y, unido a que muchas familias han dejado hasta última hora esta gestión (lleva medio año disponible), se ha producido un importante colapso por el que no habrá que temer en cuanto a sanciones, según apuntan.

Pese a la prórroga forzada del plazo, Trabajo sancionará a todos aquellos que al finalizarse este tiempo no completen la diligencia, ni adviertan a las trabajadoras de cuáles son las medidas preventivas que se llevarán a cabo.

En este sentido, existen las sanciones leves, que cabalgan entre los 45 euros y los 2.450 euros, además de las más graves, que pueden implicar entre 2.452 euros, hasta los 49.180 euros, siempre en caso de no cumplir con lo que indica la normativa en relación con la prevención de riesgos laborales para las empleadas del hogar.

Para saberlo, aunque las visitas a domicilios están prohibidas por ley, Trabajo sí que puede pedir la documentación pertinente o puede tomar partida ante posibles denuncias.