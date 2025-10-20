Trabajo en Alsa: contratos indefinidos desde el primer día y sueldos de hasta 2.100 € al mes

¿Estás buscando trabajo como conductor o conductora y tienes el permiso de conducir de autobuses? Entonces esta puede ser una gran oportunidad para ti. Alsa, la empresa de transporte de viajeros por carretera más grande e importante de España, ha publicado nuevas ofertas de empleo para personal de conducción con sedes en diferentes puntos del país.

Lo que más me ha llamado la atención de esta oleada de ofertas de trabajo es que muchas de estas vacantes ofrecen contrato indefinido desde el primer día, algo que no era tan habitual hasta hace poco.

Los sueldos también son bastante atractivos: superan los 1.500 euros brutos mensuales, y en algunos casos, pueden alcanzar más de 2.000 euros al mes, además de tres pagas extra al año.

A eso tenemos que sumarle varios beneficios: pluses variables, formación personalizada, el programa de salud 'Alsalud', la tarjeta Alsa Plus para viajar con descuentos y otras ventajas en tiendas o servicios. Incluso cuentan con retribución flexible, lo que permite adaptar el salario a las necesidades y circunstancias personales.

En cuanto a los requisitos, Alsa exige tener el permiso D, el CAP de viajeros y la tarjeta de tacógrafo. También hay que contar con al menos 10 puntos en el carnet de conducir y vivir cerca del lugar donde se ofrece el puesto. La experiencia, aunque valorable, no es obligatoria en este caso.

Entre las vacantes disponibles, hay opciones en varias ciudades:

En Oviedo , ofrecen 1.767 € brutos al mes más tres pagas extra.

, ofrecen 1.767 € brutos al mes más tres pagas extra. En Canarias (Arinaga, San Bartolomé, Puerto del Rosario o Villa de Mazo), los sueldos van de 1.580 a 2.100 euros según el servicio.

(Arinaga, San Bartolomé, Puerto del Rosario o Villa de Mazo), los sueldos van de 1.580 a 2.100 euros según el servicio. En Burgos , buscan conductores nocturnos con salarios de hasta 2.100 euros.

, buscan conductores nocturnos con salarios de hasta 2.100 euros. En Ribadesella , pagan 2.280 euros al mes, aunque el contrato es temporal.

, pagan 2.280 euros al mes, aunque el contrato es temporal. En Pamplona, el puesto es indefinido, con 1.800 euros netos más tres pagas extra.

Fuera de las ofertas de empleo para conductores de autobús, Alsa también busca mecánicos, personal de taller, de almacén y técnicos de logística, todos con contratos indefinidos y sueldos de entre 1.390 y 1.550 euros brutos al mes.