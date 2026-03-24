Trabajo lo aclara: puedes disfrutar de 14 festivos retribuidos y no recuperables en España

Sorprende que haya que aclararlo en pleno 2026, pero muchas personas no son conscientes de esto que acaba de explicar una vez más el Ministerio de Trabajo. No es opcional: la ley garantiza hasta 14 festivos pagados al año para todos los trabajadores en España.

Si te preguntas dónde queda recogido este derecho, lo encontrarás en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, el texto que regula los derechos básicos de la relación que se da entre empresa y empleado.

Concretamente, la normativa deja claro que las fiestas laborales tienen "carácter retribuido y no recuperable", por lo que el trabajador no pierde salario ni tiene que recuperar esas horas en una fecha posterior.

El límite está fijado en un máximo de 14 festivos al año, de los cuales dos son locales, determinados por cada municipio. A estos hay que sumar los 30 días naturales de vacaciones anuales, configurando así el calendario de descanso de los trabajdores.

Calendario de festivos / Sport

Además, existen algunos festivos que deben respetarse en todo el país, como Año Nuevo, el 1 de mayo (Día del Trabajo), el 12 de octubre y Navidad, aunque las comunidades autónomas puedan adoptar el resto del calendario en función de sus propias celebraciones.

¿Me puede obligar la empresa a trabajar en festivo?

Una duda muy habitual es si la empresa puede obligarte a trabajar en una jornada declarada como festivo. La respuesta es afirmativa, aunque con condiciones. Solo podrá hacerlo si está recogido en el convenio colectivo, en el contrato o en situaciones excepcionales de fuerza mayor.

En estos casos, la ley también protege al trabajador. Si se trabaja en festivo, la empresa debe compensarlo: o bien con descanso equivalente o con un pago superior. Según la normativa vigente, estas horas deben abonarse con un incremento de al menos el 75%.

Por eso, los expertos recomiendan revisar siempre el convenio colectivo, ya que puede mejorar estas condiciones y establecer compensaciones más beneficiosas.