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JUBILACIÓN

"Trabajé más de 45 años y ahora me recortan la pensión un 24%": la denuncia de un jubilado que cuestiona el sistema

José Rodríguez asegura que ha cotizado durante toda su vida laboral y considera injusta la penalización aplicada al adelantar su jubilación

Un hombre jubilado

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Ramón Gutiérrez

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La experiencia de José Rodríguez ha puesto sobre la mesa una situación que comparten muchos trabajadores en España. Después de más de cuatro décadas cotizando, esperaba disfrutar de una jubilación acorde a todo el tiempo aportado al sistema, pero se encontró con un importante recorte en su prestación.

“He cotizado 45 años, 7 meses y un día y me han recortado mi pensión un 24%”, lamenta. Su testimonio ha reavivado el debate sobre el impacto de los coeficientes reductores en quienes acumulan largas carreras laborales antes de retirarse.

El caso de José Rodríguez ha vuelto a poner el foco sobre una reivindicación que lleva años ganando fuerza entre miles de pensionistas. Aunque decidió acogerse a la jubilación anticipada tras más de 45 años cotizados, la reducción aplicada a su pensión ha reabierto el debate sobre si es justo penalizar a quienes han contribuido al sistema durante gran parte de su vida laboral.

Su situación no es un hecho aislado. Cerca de 900.000 jubilados en España se encuentran en circunstancias similares y reclaman una revisión de los coeficientes reductores que afectan a quienes adelantan su retirada.

Muchos de ellos forman parte de ASJUBI40, una asociación que defiende que los trabajadores con 40 años o más de cotización deberían poder acceder a la totalidad de su pensión sin sufrir recortes por haberse jubilado antes de la edad ordinaria.

Un jubilado calcula su pensión

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

En el caso de José Rodríguez, el recorte supone perder cerca de una cuarta parte de la pensión que esperaba cobrar tras toda una vida trabajando. Una situación que, según denuncian los afectados, obliga a muchos jubilados a replantearse su economía en una etapa en la que confiaban disfrutar de una mayor estabilidad.

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