Estrada FernándezBrahimDroReal Madrid - Mónaco horarioReal Madrid - Mónaco alineacionesClasificación ChampionsConvocatoria BarcelonaLesión Ferran TorresJuan HernándezOpen Australia hoyRaúl MoroBarça - Dubai Basketball horarioHorario AlcarazBarcelona - Athletic SupercopaJulián ÁlvarezTer StegenTopuriaCruces Copa del ReyUFC 324Mercado de Fichajes hoyLey de SucesionesArbeloaHaciendaMaldiniEtapa 1 Tour Down Under
¿No ir a trabajar por el temporal en Catalunya? El Gobierno deja las cosas claras respecto a la borrasca Harry

Las lluvias han sido especialmente intensas en el tercio nororiental del territorio, dejando registros de más de 200 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Pol Langa

Pol Langa

El temporal Harry está dejando poblaciones completamente inundadas en el noreste de Catalunya, siendo las comarcas de Girona las que más se están viendo afectadas por acumulación de agua, como ya avisaba el Meteocat y Protecció Civil durante las horas previas.

El mal tiempo ha provocado la desaparición de un hombre tras ser tragado por la crecida de la riera de Palau-sator, en este enclave del territorio. Este era precisamente uno de los principales miedos de las autoridades, pues aunque es un fenómeno que ocurre en cada gran borrasca, no es extraño que alguien termine afectado de esta manera.

Las lluvias han dejado crecidas importantes de ríos y rieras por todo el territorio.

Las lluvias han dejado crecidas importantes de ríos y rieras por todo el territorio.

Ante una situación excepcional como la de estos días, algunos trabajadores se preguntan si en caso extremo podrían dejar de ir a trabajar para salvaguardar su integridad, sin que desde la empresa para la cual trabajan les penalice.

En este sentido, el Gobierno español ha apuntado que esta situación es posible en casos de alerta naranja o roja, como es el caso de Catalunya. Esto ocurre cuando desde Protección Civil se manda el mensaje de alerta a los móviles de los ciudadanos advirtiendo de la peligrosidad de la situación e instando a evitar desplazamientos hasta cierta hora.

El río Onyar a su paso por el puente de las Peixateries Velles de Girona.

El río Onyar a su paso por el puente de las Peixateries Velles de Girona.

Concretamente, el Ministerio de Trabajo ha publicado un comunicado en sus redes sociales avisando de esta posibilidad: "Dispones de 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al centro de trabajo hasta que desaparezcan las circunstancias", señala.

También apunta que las empresas podrían acogerse a un ERTE de fuerza mayor si la situación se ampliara a varios días. También comentan que es responsabilidad de las compañías el hecho de informar de los riesgos, así como de adoptar las medidas necesarias para no poner en peligro a sus trabajadores.

Aunque se espera que lo más importante ya ha pasado, se insta a no bajar la guardia ya que el estado de la mar seguirá siendo complicado en todo el litoral catalán durante la mañana del miércoles, con alertas naranjas y amarillas.

Hasta el momento, desde el viernes se han registrado más de 200 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas en algunas poblaciones de la Costa Brava y han dejado imágenes espectaculares de la crecida del río Onyar en Girona.

