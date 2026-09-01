Trabajar más y cobrar lo mismo: España registra 7,2 millones de horas extra cada semana

Las horas extraordinarias continúan siendo uno de los grandes asuntos pendientes del mercado laboral español. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que durante el segundo trimestre de 2026 los trabajadores realizaron 7,18 millones de horas extra a la semana. Se trata de un nuevo máximo en la serie histórica, que comenzó en 2011, y supone un incremento del 2,48% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el dato más preocupante se encuentra al analizar qué ocurrió con todas esas horas adicionales. De los 7,18 millones de horas extra realizadas cada semana, 3,09 millones no fueron remuneradas, lo que representa aproximadamente el 43% del total. Dicho de otra forma, más de cuatro de cada diez horas trabajadas fuera de la jornada habitual no se pagaron a los empleados.

Un trabajador extranjero en una obra / Sport

El problema, además, se ha agravado durante el último año. Mientras que las horas extraordinarias no pagadas aumentaron un 9,6% respecto al segundo trimestre de 2025, las horas que sí fueron retribuidas descendieron un 2,3%, hasta situarse en torno a los cuatro millones semanales. Si se compara con el primer trimestre de 2026, el crecimiento es todavía más notable: el volumen total de horas extra aumentó un 21%.

Por sectores, la industria es la actividad que concentra un mayor número de horas extraordinarias, con aproximadamente 976.000 cada semana. La mayor parte de ellas, unas 703.000, sí fueron remuneradas. Le siguen las actividades sanitarias, con 947.300 horas extra semanales, de las cuales alrededor de 806.000 fueron pagadas. La hostelería ocupa el tercer puesto, con 698.200 horas, aunque en este caso prácticamente la mitad, 371.400, no fueron remuneradas.

Especialmente llamativo es el caso de la educación. El sector acumula unas 682.200 horas extraordinarias cada semana, situándose en cuarta posición, pero presenta una particularidad: aproximadamente el 84% de ellas no fueron pagadas. Esto significa que cerca de 588.900 horas semanales se realizaron sin recibir una remuneración adicional, convirtiendo a la educación en el sector con mayor volumen de horas extraordinarias no retribuidas.

Trabajadores en una oficina del Archipiélago / LP/DLP

Según un informe reciente de CCOO, seis sectores concentran el 62% de todas las horas extra no pagadas. Educación representa el 19% del total, seguida de la hostelería, con un 12%; la industria manufacturera, con un 9%; el comercio, con un 8%; las actividades profesionales, también con un 8%; y la Administración Pública, con otro 8%. Unos datos que reflejan que las horas extraordinarias sin compensación económica siguen siendo un fenómeno bastante extendido.

Precisamente, uno de los objetivos de la reforma del registro horario que prepara el Gobierno es intentar poner freno a esta situación. La propuesta pretende reforzar el control sobre el tiempo de trabajo y facilitar que tanto los empleados como la Inspección de Trabajo puedan comprobar cuántas horas se realizan realmente. La aprobación de esta reforma estaba prevista inicialmente para antes del verano, pero finalmente se ha retrasado hasta septiembre.

La nueva normativa plantea que los registros horarios sean obligatoriamente digitales y accesibles de forma remota. De esta manera, cada trabajador podría consultar su propio registro, mientras que los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo también tendrían acceso a la información correspondiente. La intención es facilitar la detección de posibles incumplimientos relacionados con las jornadas laborales y las horas extraordinarias.

Un camarero recoje una mesa en un bar en España. / Eduardo Parra / Europa Press

Además, el registro no se limitaría únicamente a contabilizar la jornada ordinaria. La propuesta contempla registrar también las horas extraordinarias, las jornadas flexibles y las horas complementarias de los trabajadores a tiempo parcial, entre otros supuestos. Con ello se pretende tener una imagen más precisa del tiempo que trabaja cada empleado y comprobar que se respetan tanto los límites de jornada como los descansos mínimos establecidos.

Por el momento, no obstante, la reforma sigue pendiente. El Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable en el que planteó dudas sobre su aplicación a las particularidades de los distintos sectores, el impacto administrativo para las pequeñas y medianas empresas y la protección de los datos personales. También cuestionó que una reforma de este alcance se tramite mediante Real Decreto en lugar de mediante una ley. Mientras el Gobierno busca una solución, los datos del segundo trimestre dejan una conclusión clara: millones de horas extra siguen realizándose cada semana en España sin que los trabajadores reciban una compensación por ellas.