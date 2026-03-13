SOCIEDAD
Muchos trabajadores tendrán un puente de cuatro días en marzo: estas son las comunidades con festivo el 19
El festivo del 19 de marzo deja un posible puente de cuatro días en algunas comunidades
Con la Semana Santa cada vez más cerca, muchos trabajadores empieza a mirar el calendario para ver cuándo llegará el próximo descanso. Y lo cierto es que, antes de esas fechas, algunas comunidades autónomas tendrán una pequeña pausa que puede convertirse en un puente de lo más interesante.
El motivo está en el 19 de marzo, día en el que se celebra San José y el Día del Padre. Una fecha que aparece como festivo en varias comunidades autónomas, por lo que miles de trabajadores no tendrán que acudir a su puesto ese día.
Además, en 2026 el 19 de marzo cae en jueves, algo que abre la posibilidad a alargar el descanso. En muchos casos, si se consigue libar también el viernes, el festivo puede transformarse fácilmente en un puente de cuatro días.
Las comunidades donde el 19 de marzo será festivo
No en toda España se celebra este día como festivo, pero sí en varios territorios. Concretamente, el 19 de marzo será día no laborable en Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Navarra, Galicia y País Vasco.
Para los trabajadores de estas comunidades, el festivo caerá justo antes del fin de semana. Por eso, muchas personas aprovechan para pedir libre el jueves y disfrutar de cuatro días seguidos de descanso, desde el jueves hasta el domingo.
En Melilla, el puente será automático
Eso sí, existe un lugar en España donde ni siquiera habrá que pedir ese día libre. En Melilla, el viernes 20 de marzo también será festivo por la celebración de Eid Fitr, la festividad que marca el final del Ramadán.
¿Qué quiere decir? Que en la ciudad autónoma el puente será completo: cuatro días seguidos de descanso sin gastar ni una jornada de tus vacaciones, desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de marzo. ¿Qué te parece?
Un pequeño respiro en el calendario laboral que llega justo antes de otro de los momentos más esperados del año: la Semana Santa, cuando volverán a aparecer varios festivos en todas las comunidades.
