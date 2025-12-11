Los trabajadores tienen una nueva buena noticia para 2026: Este es el permiso extra que llegará a partir del Año Nuevo

Los trabajadores asalariados o autónomos que tengan hijos tienen una nueva buena noticia para celebrar estas Navidades. A partir de la entrada del año 2026, desde el mismo 1 de enero, disfrutarán de un nuevo permiso retribuido de dos semanas extra para el cuidado de los niños de hasta ocho años, cuatro en el caso de las familias monoparentales.

Además, para poner las cosas más fáciles, la Seguridad Social permitirá elegir en qué semanas conviene mejor agarrarse a esta medida y el único límite es la edad límite del menor, es decir que se pueden gastar hasta que este cumpla la edad mencionada.

Unos padres junto a su bebé en una de las doce habitaciones para familias con bebés prematuros o patologías crónicas y complejas ingresados que forman el nuevo espacio familiar de Neonatología / EFE / ALEJANDRO GARCÍA

Forma parte de la ampliación del permiso de paternidad que el Gobierno español aprobó en verano, la cual amplía hasta las 17 semanas el consentimiento para faltar al trabajo en la modificación del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores introducida por el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio.

La ayuda va destinada tanto a los padres naturales, como a quienes hubieran adoptado a un menor desde el 2 de agosto de 2024 en adelante. Con ello, el Gobierno tiene el objetivo de mejorar la conciliación familiar y la natalidad, contribuyendo a incentivar que los jóvenes tengan hijos.

Cómo se consigue el permiso

Para acogerse a la nueva medida que llegará en tan solo unos días, tan solo es necesario notificar a la empresa la intención de hacer uso de las semanas o con 15 días de antelación. Por su parte, la organización deberá emitir un certificado con fecha de inicio y final del permiso que servirá para solicitarlo de manera formal ante el Portal de Prestaciones de la Seguridad Social.

Un experto explica cómo reclamar miles de euros a la Seguridad Social en tu pensión si eres padre. / Archivo / El Periódico

Además, no existe antigüedad mínima en la empresa, simplemente hay que estar afiliado y dado de alta en la Seguridad Social en el momento de solicitar la prestación. Tampoco existe ninguna especificación que indique que los trabajadores a tiempo parcial no puedan sumarse, por lo que el derecho lo mantienen de la misma manera que los que cuentan con un contrato a tiempo completo.

Con qué otras medidas es compatible

Las dos semanas de fiesta son compatibles con el permiso de maternidad y paternidad ampliado de 19 semanas, también lo es con las semanas retribuidas de lactancia que marca la ley, así como con las adaptaciones de jornada o la reducción de esta por el cuidado de menores.

Finalmente, no resta tiempo de vacaciones ni afecta a otros permisos ordinarios retribuidos que aparezcan en el Estatuto de los Trabajadores.