TRABAJO
Muchos trabajadores lo desconocen: El abogado Xavi Abat aclara que tienes 4 días de permiso retribuido al año
Conoce las circunstancias que te permiten pedir hasta 4 días de permiso en tu trabajo
Imagina que despiertas y te encuentras que se ha producido una lluvia torrencial que hace imposible tu desplazamiento al trabajo. ¿Qué puedes hacer en este caso? Pues pedir un permiso especial que te concede hasta cuatro días al año sin perder dinero. Así lo explica el abogado Xavi Abat.
Qué debes saber sobre el permiso de cuatro días laborales
El señor Abat es uno de los trabajadores más reconocidos de su gremio, sobre todo por los muchos recordatorios públicos que realiza en favor de los trabajadores. En esta ocasión ha hablado de un permiso de cuatro días que te interesará conocer.
Según explica el abogado, todo trabajador tiene un permiso de hasta cuatro días al año, completamente retribuido, siempre y cuando sea justificable por motivo de causa mayor. Así se recoge en el artículo 37.9 modificado del Estatuto de los Trabajadores.
El artículo en cuestión entra en funcionamiento cuando se determina que el trabajador tiene imposible su desplazamiento al centro de trabajo, o cuando se determine que existe un riesgo grave e inminente (por ejemplo, a consecuencia de una catástrofe natural o emergencia familiar).
Un aspecto importante del permiso en cuestión es que el artículo determina que NO es necesario un previo aviso al empresario. Es decir, el trabajador tiene derecho a valerse del permiso en cualquier instante siempre y cuando se justifique la causa.
Otro apartado a tener muy en cuenta por el trabajador es que este permiso no remite de ninguna forma a días de vacaciones o de libre disposición. Es decir, los días de permiso laboral por fuerza mayor no deben descontarse de las propias vacaciones del empleado.
Un ejemplo práctico a considerar es el que recoge situaciones de evacuación por incendio o por riesgo de inundación. En situaciones extremas como esta, todo trabajador se puede amparar en el permiso de cuatro días.
¿Qué te parece este permiso laboral? ¿Lo conocías o son noticias completamente nuevas para ti? Y en caso de que lo conocieras, ¿te has valido en algún momento del mismo? Comparte tu experiencia en la sección de comentarios.
