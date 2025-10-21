Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: esta es la resolución

Si un trabajador enferma nuevamente tras agotar su período máximo de baja por incapacidad temporal (IT) de 365 días más 180 de prórroga, el proceso se reinicia si se trata de una enfermedad diferente. Sin embargo, si la nueva patología está relacionada con la anterior, se aplicarán reglas de cómputo de días de incapacidad, ya que las bajas se pueden agrupar, y tras agotar los 545 días, el INSS evaluará si procede una incapacidad permanente.

Después de agotar los 545 días, el trabajador sigue en situación de incapacidad temporal, controlada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), hasta que se resuelva su situación. El INSS, concretamente, determinará si se le da el alta médica, si se inicia un expediente de incapacidad permanente, o si se concede una prórroga excepcional de hasta 730 días en casos muy específicos.

Esto es lo que ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un reciente fallo favorable a una trabajadora autónoma que había sido denegada en una segunda baja médica.

Un caso inédito

La trabajadora, inicialmente de baja por una tendinitis en el hombro derecho, recibió el alta tras 365 días. Solo dos semanas después fue diagnosticada con síndrome del túnel carpiano, una dolencia distinta que afecta las manos. Al solicitar una nueva baja, el INSS la denegó, argumentando que, según el artículo 170.2 de la Ley General de la Seguridad Social, solo la entidad puede emitir una nueva baja en los siguientes 180 días si se trata de la misma o similar patología.

El juzgado de primera instancia desestimó su demanda, pero ella recurrió. Finalmente, el Tribunal Superior ha fallado a su favor, reconociendo que se trata de dos dolencias distintas, sin solapamiento en el tiempo ni en el tratamiento, por lo que la aplicación del artículo 170.2 no procede.

El artículo 170.2 de la LGSS regula la competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para emitir el alta médica en los procesos de incapacidad temporal que superan los 365 días. Tras agotar los 365 días, el INSS, a través de su inspección médica, es el único órgano con potestad para dar el alta por curación, por mejoría que permita reincorporarse, o por incomparecencia a reconocimientos médicos.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la correcta valoración médica y legal de cada baja. También evidencia que los tribunales pueden revocar decisiones del INSS cuando estas no se ajustan a la ley ni a la realidad clínica del paciente.