Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

ECONOMÍA

Un trabajador de la Seguridad Social, sobre la jubilación: "Nunca la solicites dos años antes de la edad legal"

El funcionario Alfonso Muñoz explica en video qué requisitos demanda esta forma de jubilación y cuándo se puede solicitar

Aquellos trabajadores con más de 38 años y 3 meses cotizados podrán jubilarse con 65 años de edad

Aquellos trabajadores con más de 38 años y 3 meses cotizados podrán jubilarse con 65 años de edad / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

La jubilación anticipada es un tópico que interesa cada vez más a los trabajadores, pero ello no quiere decir que sean plenamente conscientes de todo lo que implica empezar a tomar el pago de la Seguridad Social antes de tiempo y en qué condiciones.

Como resultado, Alfonso Muñoz, funcionario de dicho sistema, ha explicado en vídeo diversos detalles alusivos a este mecanismo, siempre de acuerdo con las condiciones que estipula la ley. “Como me habéis preguntado mucho por la jubilación anticipada, en este vídeo intentaré explicar qué requisito se necesita y cuándo podemos solicitarla”, anticipa en primer lugar.

“En 2025, aquellos trabajadores con más de 38 años y 3 meses cotizados podrán jubilarse con 65 años de edad”, especifica, aclarando además que los que no alcanzan este período tendrán que esperar hasta los 66 años y 8 meses de edad. Así, existen dos tipos de jubilación anticipada: la involuntaria, que puede solicitarse hasta cuatro años antes de la edad ordinaria, y la voluntaria, que puede solicitarse hasta dos años antes.

Respecto a la modalidad voluntaria, Muñoz explaya que “se requiere tener al menos 33 años cotizados, llevar 6 meses como demandante de empleo y que el cese del trabajo se haya producido por alguna de las causas contempladas en el artículo 207”.

En cambio, para la modalidad involuntaria, “se necesita haber cotizado 35 años y que la pensión resultante sea superior a la mínima que corresponda en función de la situación familiar”.

 “Tanto a una como a otra se les aplican coeficientes reductores, es decir, ambas tienen una penalización”, continúa dilucidando el funcionario, queriendo hacer énfasis en que la jubilación anticipada supone una reducción importante en el ingreso recibido.

“Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad legal si no conoces las consecuencias económicas”, sentencia Muñoz, con el objetivo de concientizar a los trabajadores para que tomen decisiones informadas antes de dar un paso tan importante como solicitar la jubilación anticipada.

TEMAS

  1. Buenas noticias para millones de jubilados: esta será la subida de las pensiones máxima y mínima en 2026
  2. Ángel Gaitan, mecánico, sobre los coches de segunda mano: 'Antes de comprar hay que revisar el coche a fondo
  3. Iker Casillas aclara los rumores sobre su relación con Ana Belén
  4. Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
  5. Supermercados abiertos el 1 de noviembre: horario de Mercadona, Lidl, Careffour y más
  6. David Jiménez, abogado laboralista: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
  7. Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
  8. Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana

Un trabajador de la Seguridad Social, sobre la jubilación: "Nunca la solicites dos años antes de la edad legal"

Un trabajador de la Seguridad Social, sobre la jubilación: "Nunca la solicites dos años antes de la edad legal"

Ni convivencia ni hijos en común: las nuevas restricciones de la pensión de viudedad

Ni convivencia ni hijos en común: las nuevas restricciones de la pensión de viudedad

El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero

El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero

No lo tires: un juguete de los 90 está volviendo loco a los coleccionistas y vale cientos de euros

No lo tires: un juguete de los 90 está volviendo loco a los coleccionistas y vale cientos de euros

Lo que debes saber sobre las excedencias voluntarias según el Estatuto de los Trabajadores: cómo puedes beneficiarte de ellas

Lo que debes saber sobre las excedencias voluntarias según el Estatuto de los Trabajadores: cómo puedes beneficiarte de ellas

¿Cuánto cobra un comentarista de fútbol profesional en España en 2025?

¿Cuánto cobra un comentarista de fútbol profesional en España en 2025?

Algunos vehículos no estarán obligados a usar la señal V-16 a partir de 2026

Algunos vehículos no estarán obligados a usar la señal V-16 a partir de 2026

La OCU te advierte: cargadores, juguetes y bisutería de Shein y Temu “no pasan el test de seguridad"

La OCU te advierte: cargadores, juguetes y bisutería de Shein y Temu “no pasan el test de seguridad"