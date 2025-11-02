Un trabajador de la Seguridad Social, sobre la jubilación: "Nunca la solicites dos años antes de la edad legal"

La jubilación anticipada es un tópico que interesa cada vez más a los trabajadores, pero ello no quiere decir que sean plenamente conscientes de todo lo que implica empezar a tomar el pago de la Seguridad Social antes de tiempo y en qué condiciones.

Como resultado, Alfonso Muñoz, funcionario de dicho sistema, ha explicado en vídeo diversos detalles alusivos a este mecanismo, siempre de acuerdo con las condiciones que estipula la ley. “Como me habéis preguntado mucho por la jubilación anticipada, en este vídeo intentaré explicar qué requisito se necesita y cuándo podemos solicitarla”, anticipa en primer lugar.

“En 2025, aquellos trabajadores con más de 38 años y 3 meses cotizados podrán jubilarse con 65 años de edad”, especifica, aclarando además que los que no alcanzan este período tendrán que esperar hasta los 66 años y 8 meses de edad. Así, existen dos tipos de jubilación anticipada: la involuntaria, que puede solicitarse hasta cuatro años antes de la edad ordinaria, y la voluntaria, que puede solicitarse hasta dos años antes.

Respecto a la modalidad voluntaria, Muñoz explaya que “se requiere tener al menos 33 años cotizados, llevar 6 meses como demandante de empleo y que el cese del trabajo se haya producido por alguna de las causas contempladas en el artículo 207”.

En cambio, para la modalidad involuntaria, “se necesita haber cotizado 35 años y que la pensión resultante sea superior a la mínima que corresponda en función de la situación familiar”.

“Tanto a una como a otra se les aplican coeficientes reductores, es decir, ambas tienen una penalización”, continúa dilucidando el funcionario, queriendo hacer énfasis en que la jubilación anticipada supone una reducción importante en el ingreso recibido.

“Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad legal si no conoces las consecuencias económicas”, sentencia Muñoz, con el objetivo de concientizar a los trabajadores para que tomen decisiones informadas antes de dar un paso tan importante como solicitar la jubilación anticipada.