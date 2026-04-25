Un trabajador enciende las alarmas sobre las pensiones: pierde su jubilación tras cotizar 46 años

Un trabajador, con casi medio siglo cotizado en España, se ha quedado sin pensión, generando mucha preocupación entre otros pensionistas. A sus 69 años, este hombre vio denegada su prestación por la Seguridad Social, un caso que ilustra los rigores del sistema y alerta sobre algunos factores que hay que tener en cuenta.

El protagonista de esta historia acumuló 16.945 días cotizados (más de 46 años y 5 meses), repartidos entre el Régimen General (14.379 días) y autónomos (2.566 días), incluso con superposiciones. Pidió la jubilación en noviembre de 2020, pero la Seguridad Social la rechazó.

El motivo por el que la Seguridad Social denegó su solicitud de pensión por jubilación es que no estaba al corriente de pagos en cuotas de RETA pendientes de 2008-2010 y 2011-2012. Y sí, este es un motivo por el que puede negarse la prestación.

Imagen de una mujer mirando su pensión / Libre

La Seguridad Social le dio la oportunidad de regularizar su situación, pero no pudo abonar el dinero correspondiente, lo que terminó denegando su solicitud. El Juzgado de lo Social y el TSJM de Madrid respaldaron a la Seguridad Social en este caso.

Según estos organismos, faltaba una carencia específica (dos años cotizados en lo últimos 15) entre otros puntos negros. Al parecer, tenía algunas lagunas en su historial laboral, como años sin alta en la Seguridad Social o sin apuntarse al paro.

Por qué este caso alarma

No basta con sumar años totales cotizados; el sistema valora la continuidad reciente y la solvencia. Para los autónomos, las cuotas impagadas (incluso antiguas) bloquean el acceso a una pensión, y períodos largos sin cotizar impiden aplicar salvavidas como la doctrina del paréntesis.

En 2026, con la edad legal de jubilación establecida en 66 años y 10 meses (o 65 con 38 años y 3 meses cotizados), estos requisitos se antojan más rigurosos ante el envejecimiento poblacional. Miles de personas podrían verse afectadas de igual manera si no revisan su situación.