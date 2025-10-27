Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Sociedad

Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia

El caso demuestra la inseguridad laboral que impera en la actualidad y cómo una empresa puede gestionar un despido para pagar menos, aunque la justicia diera la razón al empleado

Despiden a un hombre tras bajarse el sueldo para mantener el empleo.

Despiden a un hombre tras bajarse el sueldo para mantener el empleo.

Pol Langa

Pol Langa

Mantener el trabajo en estos tiempos de inseguridad es uno de los objetivos de los trabajadores y en algunas ocasiones se pueden llegar a hacer locuras, que no siempre son recompensadas por las empresas. Por eso, muchos viven en un espiral sinfín de trabajo que limita la vida personal, aunque es algo de lo que no tendría que preocuparse, según explica el multimillonario José Elías.

Si no, que se lo pregunten a un empleado de un club de pádel de Murcia, quien vio como la promesa de su compañía se hacía añicos fácilmente tras aceptar una considerable rebaja del sueldo con el objetivo de mantener un puesto de trabajo hasta el día de su jubilación.

El hombre se había convertido en el jefe de Recursos Humanos y llevaba dentro desde el año 2010, cuando se fundó el club. No obstante, el cambio de titularidad de la entidad fue catastrófico para las aspiraciones del hombre y le pusieron de patas a la calle sin pestañear.

Despiden a un hombre tras rebajarse el sueldo a la mitad para mantener el empleo.

Despiden a un hombre tras rebajarse el sueldo a la mitad para mantener el empleo. / ·

Los nuevos dueños situaron a otra persona en su puesto y relegaron al protagonista a otro tipo de funciones y le obligaron a cambiar de oficina en "condiciones precarias". Por eso, tras reunirse con el CEO aceptó una considerable rebaja salarial que reducía su sueldo de los 2.000 euros a los 1.200 euros, e incluso le pidió que lo comunicara por correo electrónico para "facilitar las cosas".

Con este gesto, el hombre pensaba que había conseguido asegurarse un trabajo hasta que se retirara, aunque nada más lejos de la realidad: un año más tarde, la empresa le despidió alegando "causas objetivas". Según la compañía, su puesto se quedó "vacío de contenido" al reorganizar las funciones dentro del club y le indemnizó con 9.000 euros, un monto obtenido a partir del sueldo nuevo.

Las impactantes instalaciones del M3 Padel Center

Unas instalaciones para jugar a pádel. / M3

Para más inri, más tarde la empresa vendió los activos del club de pádel y el extrabajador ya no figuraba como trabajador subrogado. El caso escaló hasta terreno judicial y se dio la razón al trabajador por parte del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, alegando que la empresa actuó "con mal fe y dolo", además de que fue "engañado" y se orquestó una "maquinación urdida" para abaratar costes a partir de su sueldo y así pagarle mucho menos el día que lo echaran.

Noticias relacionadas y más

Para la justicia es una "pura operación mercantil" y el empleado, "una víctima laboral". Sin embargo, no aceptaron la nulidad del despido porque no vieron pruebas suficientes de acoso ni discriminación, aunque sí que se ha obligado a la reincorporación con las condiciones originales o a pagarle una indemnización de 30.000 euros, la que debería de haber cobrado con su sueldo anterior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  2. La confesión más sincera de Nicki Nicole: '¿Estás embarazada? No, pero...
  3. El creador de 'Operación Triunfo' desvela qué ocurrió con Risto Mejide: 'No me hacía caso
  4. La Seguridad Social añadirá años de cotización correspondientes a periodos sin empleo a quienes hayan trabajado menos de 25 años, para que su pensión no se vea reducida
  5. Un creador de contenido desmonta la teoría sobre el césped del Santiago Bernabéu: '¡Aquí no se pinta nada!
  6. ¡Doping para tu pelo! El champú anticaída que arrasa en Amazon y que causa furor entre los usuarios
  7. Malas noticias de la Seguridad Social: cambian las reglas para jubilarse y podrías quedarte sin pensión
  8. Alberto Herrera, 33 años, reflexiona sobre los autónomos: 'Los mismos que se meten con las grandes empresas celebran que haya menos autónomos, siendo la frutería de Paqui

Rosalía estrena nuevo single: 'Berghain', ¿cómo crees que será este nuevo tema?

Rosalía estrena nuevo single: 'Berghain', ¿cómo crees que será este nuevo tema?

Thaïs Henríquez, la doble medallista olímpica, debuta en la música con su primera canción 'ALAS'

Thaïs Henríquez, la doble medallista olímpica, debuta en la música con su primera canción 'ALAS'

Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia

Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia

Hacienda cambia los beneficios fiscales para quienes conviven con mayores de 65 años: hasta 1.150 euros por ascendiente

Hacienda cambia los beneficios fiscales para quienes conviven con mayores de 65 años: hasta 1.150 euros por ascendiente

Álvaro Morata saca tajada de la moda de las gafas amarillas impulsada por Marcos Llorente

Álvaro Morata saca tajada de la moda de las gafas amarillas impulsada por Marcos Llorente

Estos auriculares son buenos y baratos: cuestan menos de 10 euros y están rebajados por poco tiempo

Estos auriculares son buenos y baratos: cuestan menos de 10 euros y están rebajados por poco tiempo

Sami Khedira, exjugador del Real Madrid, sobre la tangana final: "Queridos amigos, son un modelo a seguir para los niños"

Sami Khedira, exjugador del Real Madrid, sobre la tangana final: "Queridos amigos, son un modelo a seguir para los niños"

La borrasca Benjamín da un respiro en Cataluña, pero durará poco tiempo

La borrasca Benjamín da un respiro en Cataluña, pero durará poco tiempo